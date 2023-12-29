Ayna Grubu'nun Solisti Erhan Güleryüz'den 100. Yıl Marşı: 'Açtık Yelkenleri'
Ayna Grubu'nun Solisti Erhan Güleryüz'den 100. Yıl Marşı: 'Açtık Yelkenleri'
Cumhuriyet'imiz 100 yaşında! Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine birçok sanatçı 100. yıl marşı besteleyerek milyonların duygularına tercüman olmaya çalıştı.
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Yapılan 100. yıl marşlarında ise açık ara öne çıkan Norm Ender'in 'Parla' marşı oldu. Parla marşı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa Finalinde de söylenecek.
Şimdi ise bir 100. yıl marşı da Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz'den geldi. Erhan Güleryüz, 100. yıl marşını 'Açtık Yelkenleri' ismiyoe YouTube'da yayınladı.
İşte o 100. yıl marşı: 👇
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