Görüş Bildir
Haberler
Video
Ayna Grubu'nun Solisti Erhan Güleryüz'den 100. Yıl Marşı: 'Açtık Yelkenleri'

Ayna Grubu'nun Solisti Erhan Güleryüz'den 100. Yıl Marşı: 'Açtık Yelkenleri'

Fatih UZUN
Fatih UZUN - Onedio
29.12.2023 - 17:43

Cumhuriyet'imiz 100 yaşında! Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine birçok sanatçı 100. yıl marşı besteleyerek milyonların duygularına tercüman olmaya çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yapılan 100. yıl marşlarında ise açık ara öne çıkan Norm Ender'in 'Parla' marşı oldu. Parla marşı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa Finalinde de söylenecek.

Yapılan 100. yıl marşlarında ise açık ara öne çıkan Norm Ender'in 'Parla' marşı oldu. Parla marşı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek olan Süper Kupa Finalinde de söylenecek.

Şimdi ise bir 100. yıl marşı da Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz'den geldi. Erhan Güleryüz, 100. yıl marşını 'Açtık Yelkenleri' ismiyoe YouTube'da yayınladı.

Şimdi ise bir 100. yıl marşı da Ayna Grubu'nun solisti Erhan Güleryüz'den geldi. Erhan Güleryüz, 100. yıl marşını 'Açtık Yelkenleri' ismiyoe YouTube'da yayınladı.

Açtık yelkenleri aydınlığa

Hep birlikte güzel yarınlara

Cumhuriyet'i kutluyoruz biz

Yüzüncü yılımızdan nice yüzyıllara

Güneşin etrafında yüz tur attık Cumhuriyet'le

Tarihe imza attık

Mustafa Kemal Atatürk'le

Güneşin etrafında yüz tur attık Cumhuriyet'le

Tarihe imza attık

Atatürk var kalplerimizde

Açtık yelkenleri aydınlığa

Hep birlikte güzel yarınlara

Cumhuriyet'i kutluyoruz biz

Yüzüncü yılımızdan nice yüzyıllara

Özgürlük barış, birlik adalet

Kudret İzzet güvenlik emanet

Gönlümüzdeki sevgi

Türkiye'den ibaret

Hep birlikte Türkiye’yiz biz

İşte o 100. yıl marşı: 👇

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?