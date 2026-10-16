article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aylin Kotil Kimdir, Hangi Partiden? Aylin Kotil Neden Gözaltına Alındı?

Aylin Kotil Kimdir, Hangi Partiden? Aylin Kotil Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 08:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre, siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül, Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı. Kotil, Türk eğitimci ve siyasetçidir. 2014 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olmuştur.

Peki Aylin Kotil neden gözaltına alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aylin Kotil Kimdir?

Aylin Kotil Kimdir?

Aylin Kotil, 1970 yılında İstanbul’un Cihangir semtinde doğdu. CHP’li eski İstanbul belediye başkanlarından Aytekin Kotil’in yeğenidir.

İlkokulu Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulunda bitirdikten sonra orta ve liseyi Ataköy Lisesinde tamamladı. Aylin Kotil'in babası Necdet Kotil Rizeli, annesi Christina ise Almandır.

Aylin Kotil Eğitim Hayatı

Aylin Kotil İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yüksek lisansını ABD Strayer Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine yaptı. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde iki yıl dinler tarihi, iki yıl da Osmanlı tarihi dersleri aldı. ABD'deki bir uzaktan eğitim kurumu olan Capella Üniversitesinde doktorasına devam etti.

Aylin Kotil Kariyeri 

Kotil, 1996 yılında Ataköy'de kurduğu “Ataköy Eğitim Merkezi” adında bir çocuk yuvası işletiyor. Ayrıca Yuva açacak girişimcilere Teori ve pratik olmak üzere iki ana grupta dersler vererek onlara gerekli bilgileri uygulamalı öğretiyor. Diğeri Yeşilköy’de olmak üzere 2 anaokulu sahibidir.

Gülben Ergenin “Çocuklar Gülsün Diye” projesine destek vererek Erzurum’daki bir okulun içini yaptırdı. Her sene başka okullara yardım yapmaya da devam ediyor. 2005-2010 yılları arasında Aylin Kotil adı ile Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Aylin Kotil Eşi

Aylin Kotil, 1993 yılında o sırada milletvekili olan Mustafa Sarıgül ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Sarıgül'den 2008 yılında ayrılan Kotil, oğlunun velayetini aldı.Kotil, Ekim 2012'de spor eğitmeni Çağlar Yıldırımer ile evlendi.

Aylin Kotil Hangi Partiden?

Aylin Kotil Hangi Partiden?

Aylin Kotil, CHP'den belediye başkan adayı olmuştur. 2016 yılında ise CHP'den istifa etmiştir. 

Aylin Kotil, Seçim barajının düşürülmesi için Üsküdar’dan Ankara’ya kadar yürüyeceğini açıklayarak, 08 Temmuz 2013 tarihinde Üsküdar Harem’den yanında kendisini araçla takip edecek 5 kişilik bir ekiple Ankara’ya doğru yola çıktı. 18 günlük yürüyüşünün ardından TBMM'de CHP ve BDP ile görüştü.

CHP Bakırköy İlçe Örgütü’ne üye olan Aylin Kotil 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Sarıyer Belediye Başkan Adayı olmak istediğini 15 Temmuz 2013 söylemişti ancak Aylin Kotil, 27 Eylül 2013 tarihinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olduğunu açıkladı. 

10 Şubat 2014 tarihinde CHP'de Parti Meclisi kararıyla 2014 yerel seçimleri için Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. 2016 yılında partisinden istifa etti.

Aylin Kotil Neden Gözaltına Alındı?

Aylin Kotil Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı. Murat Ağırel ile birlikte siyasetçi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül, Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın