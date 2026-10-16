Aylin Kotil Kimdir, Hangi Partiden? Aylin Kotil Neden Gözaltına Alındı?

Aylin Kotil, 1970 yılında İstanbul’un Cihangir semtinde doğdu. CHP’li eski İstanbul belediye başkanlarından Aytekin Kotil’in yeğenidir.

İlkokulu Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulunda bitirdikten sonra orta ve liseyi Ataköy Lisesinde tamamladı. Aylin Kotil'in babası Necdet Kotil Rizeli, annesi Christina ise Almandır.

Aylin Kotil Eğitim Hayatı

Aylin Kotil İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Yüksek lisansını ABD Strayer Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine yaptı. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nde iki yıl dinler tarihi, iki yıl da Osmanlı tarihi dersleri aldı. ABD'deki bir uzaktan eğitim kurumu olan Capella Üniversitesinde doktorasına devam etti.

Aylin Kotil Kariyeri

Kotil, 1996 yılında Ataköy'de kurduğu “Ataköy Eğitim Merkezi” adında bir çocuk yuvası işletiyor. Ayrıca Yuva açacak girişimcilere Teori ve pratik olmak üzere iki ana grupta dersler vererek onlara gerekli bilgileri uygulamalı öğretiyor. Diğeri Yeşilköy’de olmak üzere 2 anaokulu sahibidir.

Gülben Ergenin “Çocuklar Gülsün Diye” projesine destek vererek Erzurum’daki bir okulun içini yaptırdı. Her sene başka okullara yardım yapmaya da devam ediyor. 2005-2010 yılları arasında Aylin Kotil adı ile Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Aylin Kotil Eşi

Aylin Kotil, 1993 yılında o sırada milletvekili olan Mustafa Sarıgül ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu oldu. Sarıgül'den 2008 yılında ayrılan Kotil, oğlunun velayetini aldı.Kotil, Ekim 2012'de spor eğitmeni Çağlar Yıldırımer ile evlendi.