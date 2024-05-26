Ayı Eti Yiyen Ailede Beyin Kurdu Görüldü: Etteki Larvalar Serbest Kalmış
Ayı Eti Yiyen Ailede Beyin Kurdu Görüldü: Etteki Larvalar Serbest Kalmış
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USA Today'in aktardığına göre, 9 kişilik kalabalık bir aile 2022 yılında aile üyelerinden birinin avlamış olduğu ayıyı yedi.
Az pişmiş ayı eti tüketen kişilerde beyin kurduna rastlandı.
Ayı etini dondurmak bazı kurtları öldürebiliyor. Ancak her kurdu değil. Ayı etinde donmaya dirençli olan larvalar, evrim geçirerek insan vücudunda parazit oluşturabiliyor.
Kanada va Alaska'daki siyah ayıların yüzde 24'ünün kurt taşıyıcısı veya enfekte olduğu düşünülüyor.
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Et obur hayvanlar yenmez yenen varsa da bilmiyorum ama bildiğim şey etlerini parazit yaptığı
Bunu bildigimiz iyi oldu. Bundan sonra ayı eti yemeyin ve yedirmeyin
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