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Ayı Eti Yiyen Ailede Beyin Kurdu Görüldü: Etteki Larvalar Serbest Kalmış

Ayı Eti Yiyen Ailede Beyin Kurdu Görüldü: Etteki Larvalar Serbest Kalmış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 09:35

Ayı eti yiyen bir ailenin beyin ve kalbe kadar gidebilen bir kurt enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı. 2022 yılında az pişmiş siyah ayı eti yiyen aile üyelerine trişinelloz teşhisi konuldu.

Kaynak: USA Today

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USA Today'in aktardığına göre, 9 kişilik kalabalık bir aile 2022 yılında aile üyelerinden birinin avlamış olduğu ayıyı yedi.

USA Today'in aktardığına göre, 9 kişilik kalabalık bir aile 2022 yılında aile üyelerinden birinin avlamış olduğu ayıyı yedi.

Aile üyelerinden biri, ayı etini yedikten sonra şiddetli kas ağrısı, ateş, göz çevresinde şişlik gibi şikayetlerden dolayı hastaneye gitti. 29 yaşındaki erkek birey, hastaneye yatırıldı.

İkinci aile üyesinin de benzer şikayetlerden sonra hastaneye yatmasının ardından, şikayetlerin sebebinin ayı eti olduğu anlaşıldı.

Az pişmiş ayı eti tüketen kişilerde beyin kurduna rastlandı.

Az pişmiş ayı eti tüketen kişilerde beyin kurduna rastlandı.

Az pişmiş ayı eti tüketildiğini öğrenen doktorlar, hastalara mikroskobik ve parazit kurt enfeksiyonunun neden olduğu 'trişinelloz' hastalığını tedavi etmek için uygulanan tedavi yöntemini uyguladı. 

Hastalarda bulunan bu kurtların vücutta ilerleyerek kalp ve beyine ulaşabileceği, burada kalp kası ve beyin iltihabına yol açabileceği aktarıldı.

Ayı etini dondurmak bazı kurtları öldürebiliyor. Ancak her kurdu değil. Ayı etinde donmaya dirençli olan larvalar, evrim geçirerek insan vücudunda parazit oluşturabiliyor.

Ayı etini dondurmak bazı kurtları öldürebiliyor. Ancak her kurdu değil. Ayı etinde donmaya dirençli olan larvalar, evrim geçirerek insan vücudunda parazit oluşturabiliyor.

Trişinelloz belirtileri arasında mide ağrısı, ishal, bulantı ve kusma bulunuyor. Ancak bu belirtiler, her bireyde farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Öte yandan, bu hastalığa yakalanan bazı kişilerde semptomlar ortaya çıkmayabilir. Bunun sebebi ise bu kişilerin bağışıklık sisteminin parazitleri engelleyebilmesi.

Kanada va Alaska'daki siyah ayıların yüzde 24'ünün kurt taşıyıcısı veya enfekte olduğu düşünülüyor.

Kanada va Alaska'daki siyah ayıların yüzde 24'ünün kurt taşıyıcısı veya enfekte olduğu düşünülüyor.

Donmaya dirençli kurt türü olan Trichinella nativa bulunduran ayıların avlanıp yenmesi ise sağlık açısından büyük tehlike oluşturuyor. Öte yandan 2016 ve 2022 yılları arasında ABD'de 35 trişinelloz vakası görüldüğü aktarılıyor.

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Arzu Dinç

Et obur hayvanlar yenmez yenen varsa da bilmiyorum ama bildiğim şey etlerini parazit yaptığı

yaşar ridvan gül

Bunu bildigimiz iyi oldu. Bundan sonra ayı eti yemeyin ve yedirmeyin

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