Ayı Eti Yiyen Ailede Beyin Kurdu Görüldü: Etteki Larvalar Serbest Kalmış

Trişinelloz belirtileri arasında mide ağrısı, ishal, bulantı ve kusma bulunuyor. Ancak bu belirtiler, her bireyde farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Öte yandan, bu hastalığa yakalanan bazı kişilerde semptomlar ortaya çıkmayabilir. Bunun sebebi ise bu kişilerin bağışıklık sisteminin parazitleri engelleyebilmesi.