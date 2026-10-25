Kasım’ın Aşk Yaşamak İçin En İdeal Ay Olmasının 10 Sebebi
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Kasım ayı biraz hüzünlü görünse de çok romantik bir ay! Kasım'da aşk başkadır diye boşuna denmiyor zaten. Kasım neden aşk ayı olarak görülüyor peki?
1. Havalar soğumaya başlıyor.
2. Yaz sonrası yalnızlaşma başlıyor.
3. Konsere gitmek için çok iyi bir dönem!
4. Kasım'da akşamlar daha uzun!
5. Evde buluşmak çok daha güzel oluyor.
6. Birlikte kahve içme sezonu başladı.
7. Sonbaharda ayrı bir romantizm var.
8. Küçük jestler daha da anlamlı oluyor.
9. Yağmurda birlikte yürümek için güzel bir bahanen var.
10. Kasım ayında beraberlikler daha gerçekçi oluyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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