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Kasım’ın Aşk Yaşamak İçin En İdeal Ay Olmasının 10 Sebebi

etiket Kasım’ın Aşk Yaşamak İçin En İdeal Ay Olmasının 10 Sebebi

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
25.10.2026 - 17:01
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Kasım ayı biraz hüzünlü görünse de çok romantik bir ay! Kasım'da aşk başkadır diye boşuna denmiyor zaten. Kasım neden aşk ayı olarak görülüyor peki?

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1. Havalar soğumaya başlıyor.

Havaların soğumasıyla aşkın ne alası var? Hava soğudukça battaniye altında birlikte oturmak için bahaneniz hazır oluyor. Yani bu ayda birbirinize yakınlaşıyorsunuz. Kasım ayı tek başına romantik akşamlar yaşamanı sağlıyor.

2. Yaz sonrası yalnızlaşma başlıyor.

Yazları genelde tatiller, seyahatlar, düğünler derken kalabalık geçiyor. Sürekli başkalarıyla birlikte oluyoruz ve pek yalnız kalamıyoruz. Sonbaharla birlikte ise herkes kendi kabuğuna çekiliyor ve daha sık yalnız kalabiliyoruz.

3. Konsere gitmek için çok iyi bir dönem!

3. Konsere gitmek için çok iyi bir dönem!

Aşk şarkıları dinlemek için konsere gideceksen tabii ki Kasım ayından daha iyisi yok. Yazın konsere gitmenin tadı da bir ayrı ama Kasım'da gideceğin her konser çok romantik!

Aşk tazelemek için Soner Sarıkabadayı konserinden iyisi olmaz elbette. Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

4. Kasım'da akşamlar daha uzun!

Sonbaharla birlikte gündüzler kısalıyor, geceler uzuyor. Erken kararan hava dezavantaj gibi görünse de beraber geçirdiğiniz saatler artıyor. Bu da aşkın artmasına neden oluyor!

5. Evde buluşmak çok daha güzel oluyor.

Yazın evde oturmayı hiç sevmesek de Kasım'ın gelişiyle birlikte evlere çekiliyoruz. Tabii bu kötü bir şey değil. Bu sayede evde baş başa daha çok vakit geçirebiliyorsun!

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6. Birlikte kahve içme sezonu başladı.

Kahve içmek için sonbahardan daha güzel mevsim mi var? Kasım ayında kahve eşliğinde sohbet daha bir güzel oluyor. Sevdiğiniz bir kafeye gidip kahve içip saatlerce sohbet edebiliyorsunuz.

7. Sonbaharda ayrı bir romantizm var.

Kasım ayı sonbaharın en güzel zamanı. Sararmış yapraklar, yağmur derken romantizm tavan yapıyor. O yüzden Kasım'da aşk başka diyorlar zaten. Bu atmosferde aşk gerçekten bambaşka yaşanıyor.

8. Küçük jestler daha da anlamlı oluyor.

Soğuk günde sevdiğin kapına elinde kahveyle geldiğinde aşk çok daha anlamlı oluyor. Sana akşam bir tatlı ısmarlaması ya da gezerken üşüdüğünde sana üstündekini vermesi çok güzel jestler. Bunlar Kasım'da daha da anlamlı oluyor nedense!

9. Yağmurda birlikte yürümek için güzel bir bahanen var.

Kasım ayında sıradan bir şekilde beraber yürürken bir anda yağmur başlıyor. Yağmurla birlikte o sıradan yürüyüş bir anda romantik bir şey oluyor. Beraber ıslanmak ya da ıslanmamak için kaçmak, anı aşk dolu bir buluşmaya dönüştürüyor.

10. Kasım ayında beraberlikler daha gerçekçi oluyor.

Yazın görece daha geçici ilişkiler kuruyoruz. Ama sonbaharla birlikte sıradan günler daha önemli hale geliyor. Beraber evde oturup bir dizi izlemek bile aşkınızı tazeliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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