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Ayasofya'nın Kubbesi Çöktü! 6 - 12 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Ayasofya'nın Kubbesi Çöktü! 6 - 12 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 08:20

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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"Steve Jobs ilk Apple iMac'i piyasaya sürdü."

"Steve Jobs ilk Apple iMac'i piyasaya sürdü."

6 Mayıs 1998.

Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

7 Mayıs 558.

İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona erdi.

İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona erdi.

8 Mayıs 1945.

Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.

9 Mayıs 1955.

Ünlü devlet adamı Nelson Mandela, Güney Afrika'nın başkanı oldu.

Ünlü devlet adamı Nelson Mandela, Güney Afrika'nın başkanı oldu.

10 Mayıs 1994.

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Bob Marley kanserden dolayı 36 yaşında öldü.

Bob Marley kanserden dolayı 36 yaşında öldü.

11 Mayıs 1981.

İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.

İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.

12 Mayıs 1929.

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