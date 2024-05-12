Ayasofya'nın Kubbesi Çöktü! 6 - 12 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Ayasofya'nın Kubbesi Çöktü! 6 - 12 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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"Steve Jobs ilk Apple iMac'i piyasaya sürdü."
Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.
İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona erdi.
Anneler Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı.
Ünlü devlet adamı Nelson Mandela, Güney Afrika'nın başkanı oldu.
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Bob Marley kanserden dolayı 36 yaşında öldü.
İlk Tıp Bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.
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