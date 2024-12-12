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Avusturya Veto Etmişti: Bulgaristan ve Romanya'ya Schengen Üyeliği Verildi

Avusturya Veto Etmişti: Bulgaristan ve Romanya'ya Schengen Üyeliği Verildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.12.2024 - 13:55

İki ülkeye Schengen üyeliği verildi. Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi. İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

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Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Romanya ve Bulgaristan'ın pasaportsuz Schengen Bölgesi'ne katılmak üzere çıktıkları ortak yolculuk bugün sona erdi. Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi.

Romanya ve Bulgaristan'ın pasaportsuz Schengen Bölgesi'ne katılmak üzere çıktıkları ortak yolculuk bugün sona erdi. Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen’e dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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