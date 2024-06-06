Avrupa Merkez Bankası Bir Dönemi Bitirdi: 5 Yıl Sonra İlk Kez! Faiz Kararı Açıklandı
Avrupa Merkez Bankası Bir Dönemi Bitirdi: 5 Yıl Sonra İlk Kez! Faiz Kararı Açıklandı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasada beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan indirdi. Böylelikle 5 yıl sonra ilk faiz indirimi geldi.
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ECB, beklentiler dahilinde faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.
ECB, Perşembe günü Frankfurt'ta toplanan yönetim konseyinin ardından gösterge mevduat faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.
ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle oldu:
"Eylül 2023'teki Yönetim Konseyi toplantısından bu yana enflasyon 2,5 puandan fazla düşmüş ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. "
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