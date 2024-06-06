Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Avrupa Merkez Bankası Bir Dönemi Bitirdi: 5 Yıl Sonra İlk Kez! Faiz Kararı Açıklandı

Avrupa Merkez Bankası Bir Dönemi Bitirdi: 5 Yıl Sonra İlk Kez! Faiz Kararı Açıklandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.06.2024 - 15:33

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasada beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan indirdi. Böylelikle 5 yıl sonra ilk faiz indirimi geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

ECB, beklentiler dahilinde faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.

ECB, beklentiler dahilinde faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.

Yüzde 3,75 seviyesine inen faizlerde artırım dönemi sona erdi. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık beş yıl sonra ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda Fed ve BoE'nin önüne geçti. Banka, Yönetim Konseyi'nin belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmadığını da vurguladı.

ECB, Perşembe günü Frankfurt'ta toplanan yönetim konseyinin ardından gösterge mevduat faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

ECB, Perşembe günü Frankfurt'ta toplanan yönetim konseyinin ardından gösterge mevduat faizini çeyrek puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

Banka, politika kararlarında 'verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım' benimsemeye devam edeceğini belirtirken, 'Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır' dedi.

ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle oldu:

ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle oldu:

Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş bir değerlendirmeye dayanarak, dokuz ay boyunca faiz oranlarını sabit tuttuktan sonra para politikası kısıtlamasının derecesini hafifletmek artık uygundur.

"Eylül 2023'teki Yönetim Konseyi toplantısından bu yana enflasyon 2,5 puandan fazla düşmüş ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. "

"Eylül 2023'teki Yönetim Konseyi toplantısından bu yana enflasyon 2,5 puandan fazla düşmüş ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. "

Enflasyonun ana eğilimi de gevşeyerek fiyat baskılarının zayıfladığına dair işaretleri güçlendirmiş ve enflasyon beklentileri tüm ufuklarda gerilemiştir.

Aynı zamanda, son çeyreklerde kaydedilen ilerlemeye rağmen, ücretlerdeki artış nedeniyle yurt içi fiyat baskıları güçlü kalmaya devam etmektedir ve enflasyonun önümüzdeki yıl da hedefin üzerinde seyretmesi muhtemeldir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın