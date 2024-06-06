Avrupa Merkez Bankası Bir Dönemi Bitirdi: 5 Yıl Sonra İlk Kez! Faiz Kararı Açıklandı

Yüzde 3,75 seviyesine inen faizlerde artırım dönemi sona erdi. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık beş yıl sonra ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda Fed ve BoE'nin önüne geçti. Banka, Yönetim Konseyi'nin belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmadığını da vurguladı.