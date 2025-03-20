"Atatürk'ün İmamına Sahip Çıktın" Evi Yandığında İBB'nin Yardım Ettiği İmamdan İmamoğlu'na Destek
"Atatürk'ün İmamına Sahip Çıktın" Evi Yandığında İBB'nin Yardım Ettiği İmamdan İmamoğlu'na Destek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltına alındığını 'Kendimi milletime emanet ediyorum' diyerek duyurdu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce paylaştığı video, milyonlarca kez izlendi. Vatandaşlar, Vatan Caddesi'ne ve Saraçhane'ye akın ederek gözaltını protesto etmeye başladı.
Ünlü isimlerden de gözaltına tepkiler dinmezken İmamoğlu'na desteğini açıklayan bir isim de İmam Ferdi Gümüşçü oldu. Ferdi Gümüşçü, geçtiğimiz yıl Atatürk'e hakaret edenlere verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmam Ferdi Gümüşçü'den İmamoğlu'na destek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Vakti geldiğinde Allah sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut edecek..."
Ne olmuştu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın