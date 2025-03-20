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"Atatürk'ün İmamına Sahip Çıktın" Evi Yandığında İBB'nin Yardım Ettiği İmamdan İmamoğlu'na Destek

"Atatürk'ün İmamına Sahip Çıktın" Evi Yandığında İBB'nin Yardım Ettiği İmamdan İmamoğlu'na Destek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 10:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu, gözaltına alındığını 'Kendimi milletime emanet ediyorum' diyerek duyurdu. İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce paylaştığı video, milyonlarca kez izlendi. Vatandaşlar, Vatan Caddesi'ne ve Saraçhane'ye akın ederek gözaltını protesto etmeye başladı.

Ünlü isimlerden de gözaltına tepkiler dinmezken İmamoğlu'na desteğini açıklayan bir isim de İmam Ferdi Gümüşçü oldu. Ferdi Gümüşçü, geçtiğimiz yıl Atatürk'e hakaret edenlere verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

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İmam Ferdi Gümüşçü'den İmamoğlu'na destek.

İmam Ferdi Gümüşçü'den İmamoğlu'na destek.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren isimlerden birisi de İmam Ferdi Gümüşçü oldu. Gümüşçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Dualarım seninle başkanım' diyerek 'Tam 1 yıl önce evim yandığında, Atatürk'ün imamına sahip çıktın. İBB'ne gel dedin, geldim yanında oldum. Her zaman yanında olacağım.' ifadelerine yer verdi.

"Vakti geldiğinde Allah sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut edecek..."

"Vakti geldiğinde Allah sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut edecek..."
twitter.com

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sene, 2. Abdülhamid’in torunlarından biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun evlendiği törende Atatürk krizi yaşanmıştı. Eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e ve Cumhuriyet'i kuranlara ağır hareketler ettiği ve imam Halil Konakçı'nın da bu anlara amin dediği görülmüştü. O anlar büyük tartışmalara neden olmuştu.

Beşiktaş’ta bulunan Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü ise yaşananlara “Cumhuriyetin kurucusu, mensubu olduğum Diyanet İşleri Başkanlığını kuran, Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması için meal çalışmasını başlatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e edilen hakaret, iftira ve bedduaları bir din görevlisi olarak şiddetle reddediyorum” diyerek tepki göstermişti.

Gümüşçü'nün ailesiyle birlikte yaşadığı lojmanda yangın çıkmış ve lojman kullanılamaz hale gelmişti. İmamoğlu'nun talimatıyla imam Ferdi Gümüşçü'ye ev tahsis edilmişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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