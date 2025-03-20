"Atatürk'ün İmamına Sahip Çıktın" Evi Yandığında İBB'nin Yardım Ettiği İmamdan İmamoğlu'na Destek

Geçtiğimiz sene, 2. Abdülhamid’in torunlarından biri olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun evlendiği törende Atatürk krizi yaşanmıştı. Eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e ve Cumhuriyet'i kuranlara ağır hareketler ettiği ve imam Halil Konakçı'nın da bu anlara amin dediği görülmüştü. O anlar büyük tartışmalara neden olmuştu.

Beşiktaş’ta bulunan Nusretiye Camii imamı Ferdi Gümüşçü ise yaşananlara “Cumhuriyetin kurucusu, mensubu olduğum Diyanet İşleri Başkanlığını kuran, Kur’an’ı Kerim’in anlaşılması için meal çalışmasını başlatan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e edilen hakaret, iftira ve bedduaları bir din görevlisi olarak şiddetle reddediyorum” diyerek tepki göstermişti.

Gümüşçü'nün ailesiyle birlikte yaşadığı lojmanda yangın çıkmış ve lojman kullanılamaz hale gelmişti. İmamoğlu'nun talimatıyla imam Ferdi Gümüşçü'ye ev tahsis edilmişti.