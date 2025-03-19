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İmamoğlu'nun Son Durumunu TBB Başkanı Açıkladı: "Sağlığı ve Morali Son Derece Yerinde"

İmamoğlu'nun Son Durumunu TBB Başkanı Açıkladı: "Sağlığı ve Morali Son Derece Yerinde"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 21:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Polisler eşliğinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İmamoğlu'nun sağlık kontrolleri de burada yapıldı. İmamoğlu'nun ifadesinin alınıp alınmadığı merak konusu olmuşken konuya dair son açıklama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan geldi.

Kaynak: Tele1

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde polisler eşliğinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İmamoğlu, gözaltına alındı. İmamoğlu'nun sağlık kontrolleri de emniyette tamamlandı. Gözaltından yaptığı açıklamada kendisini önce Allah'a sonra milletine emanet ettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun son durumu ise merak konusu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun son durumuna dair açıklama, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan geldi. Sağkan, İmamoğlu'nun ifadesinin henüz alınmadığını söyledi.

"Az önce Ekrem Bey ile görüştüm. Sağlığı ve morali son derece yerinde."

"Az önce Ekrem Bey ile görüştüm. Sağlığı ve morali son derece yerinde."

Tele1'in aktardığına göre Sağkan, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'Az önce Ekrem Bey ile görüştüm. Sağlığı ve morali son derece yerinde. Henüz kendisinin ifade süreci başlamadı. Kolluk kuvvetlerinin nezaketli tavrından dolayı teşekkürlerini özellikle iletti. Moralinin sağlığının son derece yerinde olduğunu, kendisini millete emanet ettiği söylemini tekrarladı bizlere. Bugün yaşanan ağır süreç, bize göre dün yaşanan daha ağır süreci de unutturmamalı. Dün bir diploma ihlaliyle, hukuki güvenlik ilkesinin yerle yeksan edildiği bir süreçle karşılaştık. Maalesef bugün yaşanan gözaltı süreçleri, dünkü diploma ihlali süreçlerini tartışmayı da engelledi. Hukuki güvenlik ihlali dediğimiz konu, hukuk devletinin temelidir. Siz bu ihlali yaptığınız anda hukuk devletini çökertirsiniz...'

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İmamoğlu'nun ilk görüntüsü;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Otto Skorzeny

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