İmamoğlu'nun Son Durumunu TBB Başkanı Açıkladı: "Sağlığı ve Morali Son Derece Yerinde"

Tele1'in aktardığına göre Sağkan, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

'Az önce Ekrem Bey ile görüştüm. Sağlığı ve morali son derece yerinde. Henüz kendisinin ifade süreci başlamadı. Kolluk kuvvetlerinin nezaketli tavrından dolayı teşekkürlerini özellikle iletti. Moralinin sağlığının son derece yerinde olduğunu, kendisini millete emanet ettiği söylemini tekrarladı bizlere. Bugün yaşanan ağır süreç, bize göre dün yaşanan daha ağır süreci de unutturmamalı. Dün bir diploma ihlaliyle, hukuki güvenlik ilkesinin yerle yeksan edildiği bir süreçle karşılaştık. Maalesef bugün yaşanan gözaltı süreçleri, dünkü diploma ihlali süreçlerini tartışmayı da engelledi. Hukuki güvenlik ihlali dediğimiz konu, hukuk devletinin temelidir. Siz bu ihlali yaptığınız anda hukuk devletini çökertirsiniz...'