İmamoğlu'nun Son Durumunu TBB Başkanı Açıkladı: "Sağlığı ve Morali Son Derece Yerinde"
İmamoğlu'nun Son Durumunu TBB Başkanı Açıkladı: "Sağlığı ve Morali Son Derece Yerinde"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihinde sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Polisler eşliğinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İmamoğlu'nun sağlık kontrolleri de burada yapıldı. İmamoğlu'nun ifadesinin alınıp alınmadığı merak konusu olmuşken konuya dair son açıklama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan geldi.
Kaynak: Tele1
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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"Az önce Ekrem Bey ile görüştüm. Sağlığı ve morali son derece yerinde."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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