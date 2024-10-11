Astrolojiye İnananlar Buraya: En Temiz Burç Hangisi?

Boğa burcu, konforuna düşkün olduğu için temizliği bir zorunluluk olarak görür. Rahat bir ortamda yaşamak onun için çok önemlidir bu yüzden de dağınıklıkla pek arası yoktur. Temizlik yaparken yavaş ama emin adımlarla ilerler, her şey mükemmel olana kadar durmaz. Ama lüks bir kokulu mum eşliğinde temizlik yapmak onun tarzıdır.