Astrolojiye İnananlar Buraya: En Temiz Burç Hangisi?
Astrolojiye İnananlar Buraya: En Temiz Burç Hangisi?
Temizlik konusunda herkesin farklı bir tarzı var; kimisi toz bezini elinden düşürmezken, kimisi de dağınıklığı sanata dönüştürür. Peki burcunuz, temizlik konusunda nasıl bir etki yaratıyor? Astroloji dünyasına göre, burcunuz sadece kişiliğinizi değil, temizlik alışkanlıklarınızı da şekillendiriyor! İşte, burçların temizlikle olan eğlenceli maceraları...
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12. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
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11. Balık (19 Şubat - 20 Mart)
10. Koç (21 Mart - 19 Nisan)
9. Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
8. Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
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7. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
6. Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
5. Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
4. Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
3. Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
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