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Buket Aydın'ın Programında Çıplaklık Tartışması: Esra Ezmeci'nin 'Prenses Erkek' Yorumu Gündem Oldu!

Buket Aydın'ın Programında Çıplaklık Tartışması: Esra Ezmeci'nin 'Prenses Erkek' Yorumu Gündem Oldu!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 13:20
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tv100 ekranlarında yayınlanan Buket Aydın Soruyor'un son konuğu, Beyaz TV'deki programıyla tanınan Esra Ezmeci oldu. Kadın-erkek ilişkilerinin masaya yatırıldığı yayında sohbet, kadınların kıyafet tercihlerine ve sosyal medyada her gün karşımıza çıkan çıplaklık görüntülerine uzandı. Esra Ezmeci'nin Buket Aydın'ın sorusuna verdiği yanıtta erkeklik üzerine kurduğu cümleler ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Kaynak: TV100

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Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki Yeni Baştan programı ve ilişki kitaplarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki Yeni Baştan programı ve ilişki kitaplarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

FOX'ta Karşı Karşıya'yı sunduktan sonra Beyaz TV'ye geçen Esra Ezmeci, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da izleyicilerin ilişki sorunlarını dinliyor ve canlı yayındaki çıkışlarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor. Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve Kararı Ben Veririm gibi kitaplarında da kadın-erkek ilişkilerini anlatan Ezmeci, geçen hafta Güllü davasının tanığı Sultan Nur Ulu'nun kıyafetine stüdyoda yaptığı müdahaleyle konuşulmuştu.

Kıyafet tartışmasının ardından bu kez konuk koltuğuna oturan Ezmeci'yi ağırlayan Buket Aydın ise Kanal D Ana Haber'in sunuculuğuyla tanınan, ardından Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze'yi sunan ve şimdi tv100'de Buket Aydın Soruyor ile ekrana gelen bir isim. İkili, Haber Global döneminde de aldatma üzerine yaptıkları sohbette Ezmeci'nin hesap ödemeyen kadınlarla ilgili yorumuyla sosyal medyayı epey hareketlendirmişti.

Buket Aydın, bikinili bir kadın görmenin artık kimseyi şaşırtmadığını söyleyerek tartışmayı başlattı.

Buket Aydın, bikinili bir kadın görmenin artık kimseyi şaşırtmadığını söyleyerek tartışmayı başlattı.

Haber Global'deki o tartışmalı sohbetten sonra tv100'de yeniden yan yana gelen ikilinin bu seferki konusu, kadınların giyim tercihleri ve çıplaklığın toplumda nasıl algılandığıydı. İnternetin bu tür görüntüleri herkesin cebine taşıdığına dikkat çeken Buket Aydın, 'Eskiden bikinili bir kadın gördüğün zaman şaşırırdın, şimdi artık öyle bir şey kalmadı.' dedi. Aydın'a göre görüntülere bu kadar kolay ulaşılması, erkeklerin bütün kadınlara aynı gözle bakmasına yol açabiliyordu.

Esra Ezmeci, sürekli görünür olmanın kadın bedenini değersizleştirdiğini ve 'prenses erkek' tipini doğurduğunu savundu.

Esra Ezmeci, sürekli görünür olmanın kadın bedenini değersizleştirdiğini ve 'prenses erkek' tipini doğurduğunu savundu.

Buket Aydın'ın bu tespitine katılan Esra Ezmeci, ekranda 'Görselleşen şey değersizleşir mi?' sorusu dururken meseleyi bir adım öteye taşıyarak 'Sürekli bir şeyi görmek ve sürekli ulaşılabilirlik o şeyi değersizleştirir; dolayısıyla kadın bedenini de değersizleştirir' diye konuştu. Ezmeci'ye göre bu değersizleşmenin etkisi kadınlarla sınırlı kalmıyor, erkeklerin kendisini de değiştiriyordu.

'İşte erilliğin kaybolması ve 'prenses erkek' dediğimiz durumun oluşması da aslında bu yüzden' sözleriyle yorumunu tamamlayan Esra Ezmeci'nin bu benzetmesi, yayının ardından magazin gündemine de taşındı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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