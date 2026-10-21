Buket Aydın'ın Programında Çıplaklık Tartışması: Esra Ezmeci'nin 'Prenses Erkek' Yorumu Gündem Oldu!
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tv100 ekranlarında yayınlanan Buket Aydın Soruyor'un son konuğu, Beyaz TV'deki programıyla tanınan Esra Ezmeci oldu. Kadın-erkek ilişkilerinin masaya yatırıldığı yayında sohbet, kadınların kıyafet tercihlerine ve sosyal medyada her gün karşımıza çıkan çıplaklık görüntülerine uzandı. Esra Ezmeci'nin Buket Aydın'ın sorusuna verdiği yanıtta erkeklik üzerine kurduğu cümleler ise izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Kaynak: TV100
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Esra Ezmeci, Beyaz TV'deki Yeni Baştan programı ve ilişki kitaplarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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Buket Aydın, bikinili bir kadın görmenin artık kimseyi şaşırtmadığını söyleyerek tartışmayı başlattı.
Esra Ezmeci, sürekli görünür olmanın kadın bedenini değersizleştirdiğini ve 'prenses erkek' tipini doğurduğunu savundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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