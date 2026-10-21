Buket Aydın'ın Programında Çıplaklık Tartışması: Esra Ezmeci'nin 'Prenses Erkek' Yorumu Gündem Oldu!

FOX'ta Karşı Karşıya'yı sunduktan sonra Beyaz TV'ye geçen Esra Ezmeci, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da izleyicilerin ilişki sorunlarını dinliyor ve canlı yayındaki çıkışlarıyla sık sık magazin gündemine düşüyor. Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve Kararı Ben Veririm gibi kitaplarında da kadın-erkek ilişkilerini anlatan Ezmeci, geçen hafta Güllü davasının tanığı Sultan Nur Ulu'nun kıyafetine stüdyoda yaptığı müdahaleyle konuşulmuştu.

Kıyafet tartışmasının ardından bu kez konuk koltuğuna oturan Ezmeci'yi ağırlayan Buket Aydın ise Kanal D Ana Haber'in sunuculuğuyla tanınan, ardından Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze'yi sunan ve şimdi tv100'de Buket Aydın Soruyor ile ekrana gelen bir isim. İkili, Haber Global döneminde de aldatma üzerine yaptıkları sohbette Ezmeci'nin hesap ödemeyen kadınlarla ilgili yorumuyla sosyal medyayı epey hareketlendirmişti.