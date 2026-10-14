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Güllü Davasının Kilit Tanığı Sultan Nur Ulu Yine Ekranda: Esra Ezmeci'nin Kıyafet Müdahalesi Gündem Oldu!

Güllü Davasının Kilit Tanığı Sultan Nur Ulu Yine Ekranda: Esra Ezmeci'nin Kıyafet Müdahalesi Gündem Oldu!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.10.2026 - 11:04
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Güllü davasının en çok konuşulan isimlerinden Sultan Nur Ulu, Esra Ezmeci'nin programına katılıp açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Ancak bu kez konuşulan, Ulu'nun anlattıkları değil üzerindeki transparan bluzdu. Kamera arkasından gelen uyarılar üst üste binince Ezmeci, Sultan'ın sözünü kesmek zorunda kaldı.

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Sultan Nur Ulu, Güllü'nün düştüğü gece evdeki isimdi ve yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanıyor.

Sultan Nur Ulu, Güllü'nün düştüğü gece evdeki isimdi ve yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanıyor.

Sultan Nur Ulu kim, kısaca hatırlayalım. Kendisi, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı. Gül Tut, yani hepimizin bildiği adıyla Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybettiğinde evde Tuğyan'la birlikte o da vardı. Olay gecesine dair ilk anlattıklarıyla sonraki ifadeleri birbirini tutmayınca hakkında yalan tanıklık suçlamasıyla dava açıldı; savcılık 2 ila 4 yıl hapis istiyor. Soruşturma sürecinde hakkında ev hapsi kararı verildiği de biliniyor. Asıl dosyada ise karar çıktı: Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim'de Tuğyan Ülkem Gülter'i ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Esra Ezmeci, transparan bluzla stüdyoya gelen Sultan Nur Ulu'nun sözünü canlı yayında kesti.

Esra Ezmeci, transparan bluzla stüdyoya gelen Sultan Nur Ulu'nun sözünü canlı yayında kesti.

Sultan, Güllü'nün ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya attığı Esra Ezmeci yayınlarının artık tanıdık yüzü. Son programda da anlatacakları vardı ama stüdyoya transparan bir bluzla gelmesi işleri karıştırdı. Kamera arkasından peş peşe uyarı alan Ezmeci sonunda araya girdi ve Sultan'ı durdurdu: 'Konsantre olamıyorum. Sultan senden bir şey rica edeceğim. Üzerindeki kıyafet açık olarak gözüküyor ve biz yakın çekim alamıyormuşuz. Sultan üstünü değiştirebilir miyiz?'

Sultan Nur Ulu ceketle geri döndü, Esra Ezmeci ise ekibine sitem etmeden duramadı.

Sultan Nur Ulu ceketle geri döndü, Esra Ezmeci ise ekibine sitem etmeden duramadı.

Sultan kamera arkasına geçip üzerine bir ceket aldı ve programın geri kalanını öyle sürdürdü. Asıl bomba ise Ezmeci'nin ardından yaptığı çıkıştı. Kamera arkasındaki ekibe seslenen Ezmeci, Sultan'ın kıyafetini savunur gibi 'Öyle değil aslında içinde atlet var, bir şey yok yani. Sürekli rahatsızlık veriyorsunuz' dedi. Bu sözler, uyarının aslında Ezmeci'den değil, yakın çekim yapamayan yapım ekibinden geldiğini de gösterdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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