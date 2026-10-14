Güllü Davasının Kilit Tanığı Sultan Nur Ulu Yine Ekranda: Esra Ezmeci'nin Kıyafet Müdahalesi Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güllü davasının en çok konuşulan isimlerinden Sultan Nur Ulu, Esra Ezmeci'nin programına katılıp açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Ancak bu kez konuşulan, Ulu'nun anlattıkları değil üzerindeki transparan bluzdu. Kamera arkasından gelen uyarılar üst üste binince Ezmeci, Sultan'ın sözünü kesmek zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultan Nur Ulu, Güllü'nün düştüğü gece evdeki isimdi ve yalan tanıklık suçlamasıyla yargılanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Ezmeci, transparan bluzla stüdyoya gelen Sultan Nur Ulu'nun sözünü canlı yayında kesti.
Sultan Nur Ulu ceketle geri döndü, Esra Ezmeci ise ekibine sitem etmeden duramadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın