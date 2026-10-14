Güllü Davasının Kilit Tanığı Sultan Nur Ulu Yine Ekranda: Esra Ezmeci'nin Kıyafet Müdahalesi Gündem Oldu!

Sultan kamera arkasına geçip üzerine bir ceket aldı ve programın geri kalanını öyle sürdürdü. Asıl bomba ise Ezmeci'nin ardından yaptığı çıkıştı. Kamera arkasındaki ekibe seslenen Ezmeci, Sultan'ın kıyafetini savunur gibi 'Öyle değil aslında içinde atlet var, bir şey yok yani. Sürekli rahatsızlık veriyorsunuz' dedi. Bu sözler, uyarının aslında Ezmeci'den değil, yakın çekim yapamayan yapım ekibinden geldiğini de gösterdi.