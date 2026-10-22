Burak Özçivit Rusya'da Hayran Akınına Uğradı: Binlerce Kişi Konserde Onunla Buluşmak İçin Sıraya Girdi!
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Burak Özçivit, Rusya'da yıllardır büyük bir hayran kitlesine sahip ve bu ülkedeki Türk dizi müzikleri konserlerine daha önce de konuk olmuştu. Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Özçivit, bu kez Rusya'nın Maykop kentinde düzenlenen 'Turkish TV Series Soundtracks' konserine katıldı. Konserde binlerce hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncu, kalabalığa teşekkür etti.
Burak Özçivit, Rusya'nın Maykop kentindeki Türk dizi müzikleri konserine katıldı.
Hayranlar ünlü oyuncuyla konuşabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Özçivit, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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