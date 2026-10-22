Burak Özçivit Rusya'da Hayran Akınına Uğradı: Binlerce Kişi Konserde Onunla Buluşmak İçin Sıraya Girdi!

Burak Özçivit, Rusya'da yıllardır büyük bir hayran kitlesine sahip ve bu ülkedeki Türk dizi müzikleri konserlerine daha önce de konuk olmuştu. Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Özçivit, bu kez Rusya'nın Maykop kentinde düzenlenen 'Turkish TV Series Soundtracks' konserine katıldı. Konserde binlerce hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncu, kalabalığa teşekkür etti.