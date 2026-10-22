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Burak Özçivit Rusya'da Hayran Akınına Uğradı: Binlerce Kişi Konserde Onunla Buluşmak İçin Sıraya Girdi!

Burak Özçivit Rusya'da Hayran Akınına Uğradı: Binlerce Kişi Konserde Onunla Buluşmak İçin Sıraya Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 12:38
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Burak Özçivit, Rusya'da yıllardır büyük bir hayran kitlesine sahip ve bu ülkedeki Türk dizi müzikleri konserlerine daha önce de konuk olmuştu. Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrol oyuncusu Özçivit, bu kez Rusya'nın Maykop kentinde düzenlenen 'Turkish TV Series Soundtracks' konserine katıldı. Konserde binlerce hayranının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncu, kalabalığa teşekkür etti.

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Burak Özçivit, Rusya'nın Maykop kentindeki Türk dizi müzikleri konserine katıldı.

Burak Özçivit, Rusya'nın Maykop kentindeki Türk dizi müzikleri konserine katıldı.

Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Maykop kentinde düzenlenen 'Turkish TV Series Soundtracks' konserine katıldı. Konser, Türk dizilerinin müziklerine yer veren bir gösteri olarak sahnelendi.

Hayranlar ünlü oyuncuyla konuşabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Hayranlar ünlü oyuncuyla konuşabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Özçivit, konserde binlerce hayranının sevgi seliyle karşılaştı. Ünlü oyuncuyla konuşabilmek için uzun kuyruklar oluşturan hayranlar, fotoğraflarını, peçetelerini ve kıyafetlerini imzalattı.

Özçivit, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti!

Özçivit, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti!

Kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Özçivit, 'Türk dizilerine ve bizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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