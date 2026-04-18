Astrolojiye Göre En Dengesiz İnsanların Doğduğu Aylar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2026 - 12:35

Astroloji karakter analizlerinde doğum aylarının etkisi sık sık gündeme geliyor. Bazı aylar var ki ruh hali değişimleriyle daha çok konuşuluyor. Ani çıkışlar, keskin iniş çıkışlar ve kararsızlık dikkat çekiyor. Duygular hızlı değişebiliyor ve tepkiler beklenenden sert olabiliyor. İşte astrolojiye göre dengesizliğiyle öne çıkan aylar.

Mart ayında doğanlar duygularını kontrol etmekte zorlanabiliyor.

Mart doğumlular çoğu zaman yoğun duygularla hareket ediyor. İç dünyaları oldukça derin ve karmaşık ilerliyor. Bir anda neşeliyken kısa süre içinde içine kapanma görülebiliyor. Kararsızlık sık yaşanıyor ve ruh hali hızlı değişebiliyor. Çevresindekiler bazen ne tepki vereceklerini kestirmekte zorlanabiliyor.

Sezgileri güçlü olduğu için olayları derinden hissediyorlar. Ancak bu durum, duygusal yükün artmasına neden oluyor. Küçük bir detay bile büyük bir etki yaratabiliyor. Bu yüzden dengede kalmak onlar için her zaman kolay olmuyor.

Haziran ayında doğanlar ani ruh hali değişimleriyle dikkat çekiyor.

Haziran doğumlular dışarıdan enerjik ve sosyal görünse de iç dünyalarında hızlı geçişler yaşanıyor. Bir konuda netken kısa süre içinde tamamen fikir değiştirebiliyorlar. Duygularıyla mantıkları arasında sık sık gidip geliyorlar. Bu durum çevreleri tarafından dengesizlik olarak algılanabiliyor.

İletişim güçleri yüksek olsa da aynı anda farklı ruh halleri yaşayabiliyorlar. Bazen çok neşeli, bazen ise mesafeli tavırlar sergileyebiliyorlar. Bu değişken yapı, ilişkilerde zaman zaman zorlayıcı olabiliyor.

Kasım ayında doğanlar uç duygular arasında gidip gelebiliyor.

Kasım doğumlular duyguları en yoğun yaşayan gruplardan biri olarak biliniyor. Hissettikleri her şey derin ve güçlü oluyor. Bu yüzden mutluluk da öfke de en uç seviyelerde yaşanabiliyor. Tepkiler bazen beklenenden daha sert olabiliyor.

Kontrol duygusu yüksek olsa da iç dünyalarında sürekli bir hareketlilik bulunuyor. Güven kırıldığında ya da hayal kırıklığı yaşandığında keskin değişimler görülebiliyor. Bu da onları zaman zaman dengesiz olarak tanımlanan bir noktaya taşıyabiliyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
