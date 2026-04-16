Astrologlara Göre Aşkta En Yanlış Kararları Veren 5 Burç

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 11:56

Aşk söz konusu olunca mantık çoğu zaman ikinci plana atılıyor. Hepimiz en az bir kez kalbimizin peşinden gidip yanlış kararlar vermişizdir. Astrolojiye göre ise bazı burçlar bu konuda biraz daha 'istikrarlı'. Duygular devreye girince kontrol tamamen kaybolabiliyor ve ortaya bolca pişmanlık çıkabiliyor...

Koç burcu aşkta düşünmeden hareket eder

Koç burcu hızlı yaşar, hızlı hisseder ve hızlı karar verir. Aşk söz konusu olduğunda da aynı tempoyla ilerler. Duygular ortaya çıkar çıkmaz hemen ifade edilir, sınırlar çoğu zaman göz ardı edilir ve henüz yeni başlamış bir ilişki sanki yıllardır varmış gibi yaşanır.

İşin ironik tarafı ise farkındalık genelde her şey bittikten sonra gelir. Olan olur, olaylar patlar ve Koç burcu genelde çoktan bir sonraki hikâyeye geçmiştir bile.

Yengeç burcu aşkı fazla ciddiye alır

Yengeç burcu sevdi mi tam sever. Hatta bazen biraz fazla. Duygular ortaya çıktığı anda kafasında bir gelecek kurar, detayları ezberler ve henüz başlamamış bir ilişki için bile plan yapmaya başlar.

Normalde sezgileri çok güçlüdür ama konu aşk olunca kırmızı bayrakları görmezden gelebilir. Dışarıdan bakan biri için çok net olan şeyler, Yengeç için görünmez hale gelir. Bu da onu aşkta en çok hayal kırıklığı yaşayan burçlardan biri yapar.

Aslan burcu duygularını kontrol etmekte zorlanır

Aslan burcu aşkta oldukça cömert ve gösterişlidir. Sevdiğinde bunu saklamaz, aksine herkesin bilmesini ister. Ancak aynı zamanda ilginin merkezinde olma ihtiyacı da oldukça yüksektir.

Beklediği ilgiyi göremediğinde bunu içinde yaşamaz. Tepkisini açıkça ortaya koyar, bazen gereğinden fazla büyütür. Özellikle gece atılan o “keşke atmasaydım” mesajları... Aslan burcu için oldukça tanıdık bir durum.

Terazi burcu kararsızlık içinde kaybolur

Terazi burcu karar vermekte zorlanmasıyla bilinir. Aşk söz konusu olduğunda ise bu durum daha da belirgin hale gelir. Birini hayatına alıp almamak için uzun süre düşünebilir.

Ama karar verip ilişkiye başladığında bu sefer de yaptığı seçimden emin olamaz. Sürekli sorgular, sürekli tartar. Ne yapması gerektiğini aslında bilir ama çoğu zaman duygularının peşinden gitmeyi seçer.

Balık burcu hayallerine fazla kapılır

Balık burcu aşkı kendi yarattığı bir dünyanın içinde yaşar. Karşısındaki kişiyi olduğu gibi görmek yerine, olmasını istediği gibi hayal eder. Potansiyele aşık olmak tam olarak Balık burcunun işi.

Olmayan şeyleri var gibi görmek, sorunları görmezden gelmek ve gereğinden fazla fedakârlık yapmak bu burcun en bilinen özellikleri arasında yer alır. Her şeyin farkındadır aslında ama hikâyenin güzel kalmasını ister.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
