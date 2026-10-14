Astrolojiye En Çok Z Kuşağı İnanıyor Sanıyorduk: Araştırmadan Şaşırtan Sonuçlar Çıktı!

Amerikalıların yüzde 29'u her ay astroloji içeriği ya da hizmeti için para ödüyor. Y kuşağında bu oran yüzde 56'ya kadar çıkıyor. Para harcayanlar ayda ortalama 71 dolar, yılda ortalama 847 dolar veriyor.

Kendini tam inanan olarak görenler ise çok daha fazla harcıyor. Bu grupta ortalama harcama ayda 98 dolar, yılda 1.170 dolar.