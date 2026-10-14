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Astrolojiye En Çok Z Kuşağı İnanıyor Sanıyorduk: Araştırmadan Şaşırtan Sonuçlar Çıktı!

Astrolojiye En Çok Z Kuşağı İnanıyor Sanıyorduk: Araştırmadan Şaşırtan Sonuçlar Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 12:31
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Burç yorumları, retro haberleri, yıldız haritaları... Astrolojiye en çok Z kuşağı ilgi gösteriyor gibi görünüyor. Oysa ABD'de yapılan bir ankette burçlara en çok inanan kuşak Z değil, Y çıktı. The Harris Poll'un 2 bin 69 yetişkinle yaptığı araştırmada Y kuşağının yüzde 83'ü astrolojiye az ya da çok inandığını söyledi. Z kuşağında bu oran yüzde 62'de kaldı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: The Harris Poll

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Z kuşağının yüzde 62'si astrolojiye inanıyor ama Y kuşağında bu oran yüzde 83.

Z kuşağının yüzde 62'si astrolojiye inanıyor ama Y kuşağında bu oran yüzde 83.

Araştırmayı The Harris Poll yaptı. Anket, 12 ile 14 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD'de 2 bin 69 yetişkinle internet üzerinden gerçekleştirildi. Katılımcıların 328'i Z kuşağından (18-26 yaş), 784'ü Y kuşağından (27-42 yaş) oluştu.

Amerikalıların yüzde 95'i burcunu biliyor. Astrolojiye az ya da çok inananlar ise genel nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor. Bu oran Z kuşağında yüzde 62'de kalırken Y kuşağında yüzde 83'e çıkıyor.

Tam inananların oranı Y kuşağında Z kuşağının iki katından fazla

Tam inananların oranı Y kuşağında Z kuşağının iki katından fazla

Araştırmada astrolojik yorumları ve tahminleri kendine yakın bulanlar 'tam inanan' olarak sayılıyor. Bu grup Y kuşağında yüzde 32'yi buluyor. Z kuşağında ise yalnızca yüzde 15'te kalıyor. X kuşağında oran yüzde 20, baby boomer kuşağında yüzde 6.

Astrolojiye hiç inanmayıp ilgi de göstermeyenlerin oranı Z kuşağında yüzde 38. Y kuşağında bu oran yüzde 16'ya iniyor.

Y kuşağının yarıdan fazlası astrolojiye olumlu bakıyor.

Y kuşağının yarıdan fazlası astrolojiye olumlu bakıyor.

Astrolojiye genel olarak nasıl baktıkları sorulduğunda Y kuşağından katılımcıların yüzde 53'ü olumlu cevap verdi. Z kuşağında bu oran yüzde 25'te kaldı. Z kuşağının yüzde 57'si ise ne olumlu ne olumsuz, tarafsız bir tutum seçti. Olumsuz bakanlar yüzde 18.

Y kuşağında astrolojiye olumsuz bakanlar yalnızca yüzde 7. Amerikalıların genelinde ise yüzde 35 olumlu, yüzde 50 tarafsız, yüzde 15 olumsuz görüş var.

Y kuşağının yüzde 56'sı astroloji için para harcıy…

Y kuşağının yüzde 56'sı astroloji için para harcıy…

Amerikalıların yüzde 29'u her ay astroloji içeriği ya da hizmeti için para ödüyor. Y kuşağında bu oran yüzde 56'ya kadar çıkıyor. Para harcayanlar ayda ortalama 71 dolar, yılda ortalama 847 dolar veriyor.

Kendini tam inanan olarak görenler ise çok daha fazla harcıyor. Bu grupta ortalama harcama ayda 98 dolar, yılda 1.170 dolar.

Z kuşağı astrolojiyi fazla ciddiye alanları yargılıyor.

Z kuşağı astrolojiyi fazla ciddiye alanları yargılıyor.

Z kuşağından katılımcıların yüzde 54'ü 'Astrolojiyi çok ciddiye alanları yargılıyorum' ifadesine katıldı. Aynı ifadeye Y kuşağında yüzde 46, Amerikalıların genelinde yüzde 38 oranında katılım oldu.

Y kuşağı ise başka bir konuya dikkat çekiyor. Y kuşağının yüzde 70'i bazı insanların burçlarını ya da burç yorumlarını kötü davranışlarına bahane ettiğini düşünüyor.

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Y kuşağı için burç, randevuya çıkma kararını bile etkiliyor.

Y kuşağı için burç, randevuya çıkma kararını bile etkiliyor.

Y kuşağının yüzde 64'ü romantik ilişkide hangi burçlarla en uyumlu, hangileriyle en uyumsuz olduğunu biliyor. Yüzde 56'sı bir kişiyle buluşmayı kabul etmeden önce onun burcuna bakıyor. Yüzde 45'i bazı burçlarla hiç çıkmak istemiyor. Yüzde 40'ı ise karşısındaki kişinin burcu yüzünden randevusunu iptal etmiş.

Y kuşağının en çok çıkmak istediği burç yüzde 13 ile Terazi oldu. En çok kaçındığı burç ise yüzde 12 ile Akrep. Y kuşağının yüzde 58'i astrolojinin flört hayatına iyi geldiğini söylüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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