Astrolojiye En Çok Z Kuşağı İnanıyor Sanıyorduk: Araştırmadan Şaşırtan Sonuçlar Çıktı!
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Burç yorumları, retro haberleri, yıldız haritaları... Astrolojiye en çok Z kuşağı ilgi gösteriyor gibi görünüyor. Oysa ABD'de yapılan bir ankette burçlara en çok inanan kuşak Z değil, Y çıktı. The Harris Poll'un 2 bin 69 yetişkinle yaptığı araştırmada Y kuşağının yüzde 83'ü astrolojiye az ya da çok inandığını söyledi. Z kuşağında bu oran yüzde 62'de kaldı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: The Harris Poll
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Z kuşağının yüzde 62'si astrolojiye inanıyor ama Y kuşağında bu oran yüzde 83.
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Tam inananların oranı Y kuşağında Z kuşağının iki katından fazla
Y kuşağının yarıdan fazlası astrolojiye olumlu bakıyor.
Y kuşağının yüzde 56'sı astroloji için para harcıy…
Z kuşağı astrolojiyi fazla ciddiye alanları yargılıyor.
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Y kuşağı için burç, randevuya çıkma kararını bile etkiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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