150 Gün Sürecek Uranüs Retrosu Bitene Kadar Dikkat Etmeniz Gerekenler
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Uranüs 10 Eylül'den beri geri gidiyor ve bu retro tam 150 gün sürecek! Ani değişimin, özgürlüğün ve beklenmedik olayların gezegeni Uranüs, 8 Şubat 2027'ye kadar İkizler burcunda geri hareket edecek. Üstelik 24 Ekim ile 13 Kasım arasında Merkür ve Venüs de retroda olacak. Yani üç gezegen aynı anda geri gidecek. Bu dönemde ani kararlar kolayca pişmanlığa dönüşebilir. Peki Uranüs retrosu bitene kadar nelerden uzak durmalıyız?
İşte detaylar.
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Uranüs retrosu 10 Eylül'de başladı, 8 Şubat'ta bitiyor
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Uranüs yavaş bir gezegen, etkisi de aylarca sürüyor
Kariyerde ve yaşamda ani kararlar pişmanlık getirebilir
İlişkilerde ani ayrılık kararı kolay pişmanlığı da beraberinde getiriyor
Paraya ve teknolojiye ani hamlelerle yaklaşmayın
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Sosyal medyada düşünmeden paylaşımlar yapmak da başınızı yakabilir
Bu retro kendinize dönmek için iyi bir fırsat
12 burca 12 uyarı: Retro bitene kadar bunlardan kaçının 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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