150 Gün Sürecek Uranüs Retrosu Bitene Kadar Dikkat Etmeniz Gerekenler

Uranüs, yavaş hareket eden gezegenlerden biri. Bir burçta yaklaşık yedi yıl kalıyor. Bu yüzden retrosu da Merkür ya da Venüs retrosu gibi birkaç hafta değil, aylar süren bir etki bırakıyor.

Astrolojide Uranüs ani değişimi, özgürlüğü, isyanı, teknolojiyi ve beklenmedik olayları temsil ediyor. Geri giderken bu enerji dışarıya değil içeriye dönüyor. Yani 'Hemen değiştireyim' demek yerine 'Gerçekten neyi değiştirmek istiyorum' diye sormak daha doğru oluyor.

Uranüs şu anda İkizler burcunda. Bu yüzden iletişim, bilgi, öğrenme ve sosyal medya konuları bu dönemde öne çıkıyor.