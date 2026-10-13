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150 Gün Sürecek Uranüs Retrosu Bitene Kadar Dikkat Etmeniz Gerekenler

150 Gün Sürecek Uranüs Retrosu Bitene Kadar Dikkat Etmeniz Gerekenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:40
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Uranüs 10 Eylül'den beri geri gidiyor ve bu retro tam 150 gün sürecek! Ani değişimin, özgürlüğün ve beklenmedik olayların gezegeni Uranüs, 8 Şubat 2027'ye kadar İkizler burcunda geri hareket edecek. Üstelik 24 Ekim ile 13 Kasım arasında Merkür ve Venüs de retroda olacak. Yani üç gezegen aynı anda geri gidecek. Bu dönemde ani kararlar kolayca pişmanlığa dönüşebilir. Peki Uranüs retrosu bitene kadar nelerden uzak durmalıyız?

İşte detaylar.

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Uranüs retrosu 10 Eylül'de başladı, 8 Şubat'ta bitiyor

Uranüs retrosu 10 Eylül'de başladı, 8 Şubat'ta bitiyor

Uranüs, 10 Eylül 2026 Perşembe akşamı saat 21.00'de İkizler burcunun 5. derecesinde durup geri gitmeye başladı. 8 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 15.00'de ise İkizler'in 1. derecesinde yeniden ileri harekete geçecek. Yani retro yaklaşık 150 gün, yani beş ay sürüyor.

Etkiler bu tarihlerle sınırlı kalmıyor. Uranüs, retrodan önceki gölge dönemine 25 Mayıs 2026'da girmişti. Retro bittikten sonra da gölge dönemi 26 Mayıs 2027'ye kadar sürüyor. Bu yüzden yaşanan gelişmelerin asıl netleşeceği zaman 2027'nin yaz başı olabilir.

Bu aylar boyunca iki retro daha devreye giriyor. 24 Ekim ile 13 Kasım arasında Merkür ve Venüs de geri hareket ediyor. Yani bu üç haftada üç gezegen aynı anda retroda olacak.

Uranüs yavaş bir gezegen, etkisi de aylarca sürüyor

Uranüs yavaş bir gezegen, etkisi de aylarca sürüyor

Uranüs, yavaş hareket eden gezegenlerden biri. Bir burçta yaklaşık yedi yıl kalıyor. Bu yüzden retrosu da Merkür ya da Venüs retrosu gibi birkaç hafta değil, aylar süren bir etki bırakıyor.

Astrolojide Uranüs ani değişimi, özgürlüğü, isyanı, teknolojiyi ve beklenmedik olayları temsil ediyor. Geri giderken bu enerji dışarıya değil içeriye dönüyor. Yani 'Hemen değiştireyim' demek yerine 'Gerçekten neyi değiştirmek istiyorum' diye sormak daha doğru oluyor.

Uranüs şu anda İkizler burcunda. Bu yüzden iletişim, bilgi, öğrenme ve sosyal medya konuları bu dönemde öne çıkıyor.

Kariyerde ve yaşamda ani kararlar pişmanlık getirebilir

Kariyerde ve yaşamda ani kararlar pişmanlık getirebilir

Uranüs'ün ani kararlara iten enerjisi, geri giderken sizi yanıltabiliyor. 'Artık yeter' dediğiniz bir anda verdiğiniz kararlar, retro bittiğinde bambaşka görünebilir. Bu dönemde şunlardan uzak durun.

  • Ani istifa etmeyin. Canınız sıkıldığı için kapıyı çarpıp çıkmak, sonradan geri dönüşü zorlaştırabilir. Önce yeni bir iş bulun, sonra ayrılın.

  • Aniden meslek değiştirmeyin. Yeni bir alana atlamak için önce hazırlık yapın.

  • Ev ya da şehir değiştirmeyi aceleye getirmeyin. Taşınma kararını birkaç ay düşünerek verin.

  • Görünümünüzü bir günde kökten değiştirmeyin. Saçınızı kestirmek ya da rengini bir anda değiştirmek gibi kararları ertelemek daha güvenli.

İlişkilerde ani ayrılık kararı kolay pişmanlığı da beraberinde getiriyor

İlişkilerde ani ayrılık kararı kolay pişmanlığı da beraberinde getiriyor

Uranüs özgürlüğü sever ve bağları koparmaya yatkındır. Retroda ise bu istek kafa karıştırıyor.

  • Ani ayrılık kararı vermeyin. Kızgınlıkla ya da bunalmışken alınan bir karar, birkaç hafta sonra farklı görünebilir.

  • Ültimatom vermeyin. 'Ya böyle olacak ya da biter' demek, ilişkiyi geri dönüşü olmayan bir noktaya taşıyabilir.

  • Özgürlük adına bağlarınızı koparmayın. Kendinize alan açmak istiyorsanız bunu açıkça konuşun.

  • Bir anda hayatınıza giren birine hemen bağlanmayın. Uranüs ani tanışmaları sever, ama retroda bunların kalıcı olup olmadığı sorgulanıyor.

Paraya ve teknolojiye ani hamlelerle yaklaşmayın

Paraya ve teknolojiye ani hamlelerle yaklaşmayın

Uranüs teknolojiyi ve beklenmedik gelişmeleri yönettiği için para ve cihaz konularında da temkinli olmakta fayda var.

  • Riskli yatırım yapmayın. Özellikle yeni çıkan teknoloji ürünlerinde ve kripto gibi çok hızlı değişen alanlarda aceleci davranmayın.

  • Aniden büyük harcama yapmayın. Pahalı bir cihaz ya da araç için karar vermeden önce birkaç hafta bekleyin.

  • 'Kaçırılmayacak fırsat' mesajlarına kapılmayın. Ani gelen kazanç vaatlerine karşı dikkatli olun.

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Sosyal medyada düşünmeden paylaşımlar yapmak da başınızı yakabilir

Sosyal medyada düşünmeden paylaşımlar yapmak da başınızı yakabilir

Uranüs İkizler'de olduğu için iletişim ve sosyal medya konuları bu retroda öne çıkıyor.

  • Düşünmeden paylaşım yapmayın. Sinirle ya da heyecanla yazılan bir paylaşım, sonradan silinse bile iz bırakabilir.

  • Tartışmalara girmeyin. Yazıyla yapılan tartışmalar bu dönemde kolayca yanlış anlaşılıyor.

  • Arkadaş gruplarında ani kopuşlar yaşamayın. Gruptan sessizce çıkmak yerine, sorunu önce konuşmayı deneyin.

Bu retro kendinize dönmek için iyi bir fırsat

Bu retro kendinize dönmek için iyi bir fırsat

Uranüs retrosu bir yasak dönemi değil, geri çekilip düşünme fırsatı. Bu aylarda şunları yapabilirsiniz.

  • Değişim planlarınızı gözden geçirin. Aklınızdaki büyük değişikliğin gerçekten size mi ait olduğunu sorgulayın.

  • Erteleyip durduğunuz özgürlük hedeflerine bakın. Hayatta neyin sizi sıkıştırdığını yazın.

  • Başkalarının beklentilerinden uzaklaşın. Kendi sesinizi dinleyin.

  • Yeni bir şey öğrenmeye başlayın. İkizler enerjisi öğrenmeyi destekliyor. Bir kurs ya da yeni bir hobi için iyi bir zaman.

12 burca 12 uyarı: Retro bitene kadar bunlardan kaçının 👇

12 burca 12 uyarı: Retro bitene kadar bunlardan kaçının 👇

Uranüs İkizler'de geri giderken her burcun haritasında farklı bir alanı tetikliyor. İşte retro bitene kadar her burcun uzak durması gereken tek şey.

  • Koç: Bir anlık öfkeyle iş değiştirme kararı vermeyin. Önce sakinleşin, sonra düşünün.

  • Boğa: Ani bir para hamlesi yapmayın. Planladığınız yatırımı birkaç ay erteleyin.

  • İkizler: Uranüs burcunuzda geri gidiyor. Kimliğinizi bir anda değiştirmeye kalkmayın, değişimi küçük adımlarla yapın.

  • Yengeç: Aileyle ilgili ani kararlar almayın. Taşınma ve ev değişikliğini erteleyin.

  • Aslan: Sevdiğinizi sosyal medya paylaşımlarıyla sınamayın. İlişkiyi paylaşımlarla zorlamayın.

  • Başak: Düzeninizi bir anda baştan aşağı değiştirmeyin. Radikal diyet ya da spor rejimi yerine yavaş ilerleyin.

  • Terazi: Arkadaş grubunuzdan ani bir kopuş yaşamayın. Küskünlükleri konuşarak çözün.

  • Akrep: Kariyer hedefinizi bir günde değiştirmeyin. Yeni yönünüzü sakin kafayla belirleyin.

  • Yay: Uzun bir yolculuğa ya da yurt dışı planına aniden karar vermeyin. Önce ayrıntılara bakın.

  • Oğlak: Ortak para ve borç konularında ani hamle yapmayın. Her şeyi yazıyla netleştirin.

  • Kova: Özgürlük için ilişkinizi bitirmeye acele etmeyin. Yönetici gezegeniniz Uranüs, bu retroda sizi en çok sorguya çekiyor.

  • Balık: Günlük işlerde ve alışkanlıklarda ani değişikliğe gitmeyin. Rutininizi bozmadan yavaş yavaş ilerleyin.

Uranüs geri giderken sizi yavaşlamaya çağırıyor. Acele etmeyenler bu retrodan güçlenerek çıkacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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