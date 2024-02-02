Aston Villa'dan Sürpriz Gelişme: Nicolo Zaniolo Galatasaray'a mı Dönüyor?
Aston Villa'dan Sürpriz Gelişme: Nicolo Zaniolo Galatasaray'a mı Dönüyor?
Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak yolladığı Nicolo Zaniolo, bu sezon gösterdiği performansla Unai Emery'nin gözüne giremedi. Nicolo Zaniolo için çıkan haberler Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
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Sezon başında premier Lig ekibi Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği söylentisi sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Aston Villa opsiyonu kullanmayacak. Premier Lig ekibi, Zaniolo eğer 30 karşılaşmada forma giyerse sözleşmesi de otomatik olarak uzatılacak ve toplamda 27.5 milyon euro (Kiralama+satın alma) kasaya girecekti.
The Athletic'in haberine göre Nicolo Zaniolo, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönecek.
Zaniolo'nun dönüş haberine gelen yorumlar şöyleydi👇
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