Aston Villa'dan Sürpriz Gelişme: Nicolo Zaniolo Galatasaray'a mı Dönüyor?

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak yolladığı Nicolo Zaniolo, bu sezon gösterdiği performansla Unai Emery'nin gözüne giremedi. Nicolo Zaniolo için çıkan haberler Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.