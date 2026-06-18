Aslında Bir Keçi Çobanının Keşfi! Kahvenin Tarihini Sizin İçin Anlattık
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Sabahları o ilk yudumu almadan güne başlayamayanlar, dost sohbetlerini kahve kokusuyla taçlandıranları buraya alalım. Bugün milyarlarca insanın ortak tutkusu haline gelen, bizi uykunun kollarından alan kahvenin arkasında aslında minik bir keçinin merakı ve bir çobanın dikkati yatıyor.
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Her şey Çoban Kaldi’nin "Bu keçiler neden bu kadar enerjik?" demesiyle başladı.
İlk başta ne olduğunu anlayamadıkları için meyveleri ateşe bıraktılar.
Ateşten kurtarılan çekirdekler ilk kez sıcak suyla buluştu.
Kahve resmi olarak bir kültür haline geliyor.
İstanbul sahneye çıkıyor.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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