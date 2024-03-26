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Askerden Kaçamayan Mükremin Şimdi de Evine Hırsız Girdiği Darmadağın Anları Paylaştı

Askerden Kaçamayan Mükremin Şimdi de Evine Hırsız Girdiği Darmadağın Anları Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:15

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin yeni bir dramla (!) karşımızda. Askerden kaşamamasıyla gündeme gelen Mükremin'in evine bu sefer de hırsız girmiş.

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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, insanları şaşırtan videolar çekmeye devam ediyor. Biliyorsunuz kendisi bir ara hamilelik senaryosunu epey sürdürmüştü.

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, insanları şaşırtan videolar çekmeye devam ediyor. Biliyorsunuz kendisi bir ara hamilelik senaryosunu epey sürdürmüştü.

Hatta doğan çocuğunu da kucağına böyle aldığını göstermişti (temsili tabii ki)

Hatta doğan çocuğunu da kucağına böyle aldığını göstermişti (temsili tabii ki)

Mükremin son olarak askere gitmeye hazırlanıyordu bizim bidiğimiz. Hatta pembe teskere alamadığı için isyanlardaydı.

Mükremin son olarak askere gitmeye hazırlanıyordu bizim bidiğimiz. Hatta pembe teskere alamadığı için isyanlardaydı.

Kendisi şimdi ise bambaşka bir dramla karşımızda. Mükremin, evine hırsız girdiğini fark edip böyle isyan etti 👇

Fakat sosyal medya kullanıcıları bunu yemedi...

Fakat sosyal medya kullanıcıları bunu yemedi...
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