Askerden Kaçamayan Mükremin Şimdi de Evine Hırsız Girdiği Darmadağın Anları Paylaştı
Askerden Kaçamayan Mükremin Şimdi de Evine Hırsız Girdiği Darmadağın Anları Paylaştı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin yeni bir dramla (!) karşımızda. Askerden kaşamamasıyla gündeme gelen Mükremin'in evine bu sefer de hırsız girmiş.
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TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, insanları şaşırtan videolar çekmeye devam ediyor. Biliyorsunuz kendisi bir ara hamilelik senaryosunu epey sürdürmüştü.
Hatta doğan çocuğunu da kucağına böyle aldığını göstermişti (temsili tabii ki)
Mükremin son olarak askere gitmeye hazırlanıyordu bizim bidiğimiz. Hatta pembe teskere alamadığı için isyanlardaydı.
Fakat sosyal medya kullanıcıları bunu yemedi...
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