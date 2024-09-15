Aşk Hakkındaki Düşüncelerini Paylaş, Kalbine Dokunacak Şarkıyı Önerelim!
Aşk Hakkındaki Düşüncelerini Paylaş, Kalbine Dokunacak Şarkıyı Önerelim!
Aşk, kişisel bir deneyimdir ve her birimiz bu duyguyu farklı yaşarız. Senin aşka dair düşüncelerini öğrenerek, kalbine en çok hitap edecek şarkıyı bulmamıza yardımcı ol! Hazır mısın? Teste başla ve sana özel melodiyi keşfet!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşk dediğin...
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2. Sence gerçek aşk diye bir şey var mı?
3. Şimdiye kadar körkütük aşk oldun mu hiç?
4. Uzak mesafeli ilişki için ne düşünüyorsun?
5. Aşk günün bir saati olsa sence hangisi olurdu?
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