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Aşk Engel Tanımaz! Tüm Detaylarıyla Geçmişten Günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

Aşk Engel Tanımaz! Tüm Detaylarıyla Geçmişten Günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

LGBTİ
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 21:49

Seneler boyunca LGBTİQ+ bireyler zaman zaman kendi kimliklerini savunmak adına yılın belirli aralıklarında Onur Yürüyüşü yapıyorlar. Bu süre zarfında bazı engellerle karşılaşsalar da vazgeçmemeye yemin etmiş bireylerin bu süreçte yaşadıkları ise medyanın en büyük odak noktalarından bir tanesi. Peki geçmişten günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü nasıl evrimleşti.

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Kaynak: aramızda.org, Medyascope

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Sizler de takdir edersiniz ki seneler boyunca LGBTİQ+ bireyler zaman zaman kendi kimliklerini savunmak adına yılın belirli aralıklarında Onur Yürüyüşü yapıyorlar.

Sizler de takdir edersiniz ki seneler boyunca LGBTİQ+ bireyler zaman zaman kendi kimliklerini savunmak adına yılın belirli aralıklarında Onur Yürüyüşü yapıyorlar.

Zaman zaman Türkiye'de problematik ve sansasyonel olarak değerlendirilebilen Onur Yürüyüşü, geçtiğimiz yıllardan bu yana nasıl evrimleşti?

Zaman zaman Türkiye'de problematik ve sansasyonel olarak değerlendirilebilen Onur Yürüyüşü, geçtiğimiz yıllardan bu yana nasıl evrimleşti?

Tarihçesinden bahsetmeden önce isterseniz sizlere Onur Yürüyüşü'nün ne olduğundan ne olduğundan kısaca bir bahsedelim.

Tarihçesinden bahsetmeden önce isterseniz sizlere Onur Yürüyüşü'nün ne olduğundan ne olduğundan kısaca bir bahsedelim.

LGBT bireyler ve LGBT bireylere destek veren kişilerin katılımıyla gerçekleşen bir dizi etkinlikler ve törenler bütünü olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de LGBTQI+ Onur Yürüyüşü 1987 yılında trans bireylerin gördüklere şiddete dikkat çekmeleri için Taksim Gezi Parkı'nda yapıldı.

Türkiye'de LGBTQI+ Onur Yürüyüşü 1987 yılında trans bireylerin gördüklere şiddete dikkat çekmeleri için Taksim Gezi Parkı'nda yapıldı.

Bu süreçte 40 birey yaklaşık 10 günlük bir açlık grevine girdi.

Edanur Tanış'ın Medyascope'taki yazısında ise 1993 yılında 'Cinsel Özgürlük Etkinlikleri'nin planlandığı dile getiriliyor.

Edanur Tanış'ın Medyascope'taki yazısında ise 1993 yılında 'Cinsel Özgürlük Etkinlikleri'nin planlandığı dile getiriliyor.

Fakat o dönemler ‘‘Örf ve adetlerimize, toplumumuzun değer hükümlerine aykırı’’ denilerek bu etkinlik İstanbul Valiliği tarafından reddedildi. Aralarında yabancı milletvekillerinin de olduğu yurtdışından gelen bir grup gözaltına alındı ve 27 kişi sınır dışı edildi.

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Bundan tam 10 yıl sonra, 2003 yılında, ise ilk Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Fakat o 10 sene içerisinde ODTÜ'de İstanbul'da ve Ankara'da LGBTİQ bireylerini destekleyen öğrenci kulüpleri kuruldu.

Bundan tam 10 yıl sonra, 2003 yılında, ise ilk Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Fakat o 10 sene içerisinde ODTÜ'de İstanbul'da ve Ankara'da LGBTİQ bireylerini destekleyen öğrenci kulüpleri kuruldu.

2000'li yıllarda LGBTİ+ bireylerin farkındalığı ve görünürlüğü gözle görülür derecede arttı.

2000'li yıllarda LGBTİ+ bireylerin farkındalığı ve görünürlüğü gözle görülür derecede arttı.

2013 yılında yapılan Onur Yürüyüşü'nde sayı neredeyse 100'binleri buldu.

2015 yılından bu yana Onur Yürüyüşü Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir ve başka şehirlerde yasaklanmış durumda olduğu biliniyor.

2015 yılından bu yana Onur Yürüyüşü Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir ve başka şehirlerde yasaklanmış durumda olduğu biliniyor.

Bu yürüyüşlerde asayiş sağlanmaya çalışılarak pek çok kez önüne geçiliyor. Bu durum aslına bakarsanız günümüzde de bu şekilde.

2016 yılında ise 14. Onur Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği izin vermemişti, bu süre zarfında Trans Onur Yürüyüşü'ne bazı müdahalelerde bulunmuştur.

2016 yılında ise 14. Onur Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği izin vermemişti, bu süre zarfında Trans Onur Yürüyüşü'ne bazı müdahalelerde bulunmuştur.

2017'nin Kasım ayında Ankara Valiliği tarafından “toplumsal duyarlılıklar, kamu güvenliği, genel sağlık ve ahlakın korunması” gerekçe gösterilerek Ankara’da LGBTİ etkinlikleri süresiz yasaklandı. Akabinde bu yasaklar diğer şehirlerde de uygulanmaya devam etti.

2017'nin Kasım ayında Ankara Valiliği tarafından “toplumsal duyarlılıklar, kamu güvenliği, genel sağlık ve ahlakın korunması” gerekçe gösterilerek Ankara’da LGBTİ etkinlikleri süresiz yasaklandı. Akabinde bu yasaklar diğer şehirlerde de uygulanmaya devam etti.
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2020 yılına kadarki süreçte de birçok engellemeler sonrası pandemi döneminde tarihte ilk defa çevrimiçi Global Onur Haftası düzenlendi.

2020 yılına kadarki süreçte de birçok engellemeler sonrası pandemi döneminde tarihte ilk defa çevrimiçi Global Onur Haftası düzenlendi.

27 Haziran olarak belirlenen etkinlik tarihinde dünyanın her yerinden insanlar canlı yayınlanacak etkinliğe evlerinden katıldı. 2020 yılı 28. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ise 22-28 Haziran’da “Ben Neredeyim” teması ile çevrimiçi kutlanmıştır.

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