Aşk Engel Tanımaz! Tüm Detaylarıyla Geçmişten Günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

Seneler boyunca LGBTİQ+ bireyler zaman zaman kendi kimliklerini savunmak adına yılın belirli aralıklarında Onur Yürüyüşü yapıyorlar. Bu süre zarfında bazı engellerle karşılaşsalar da vazgeçmemeye yemin etmiş bireylerin bu süreçte yaşadıkları ise medyanın en büyük odak noktalarından bir tanesi. Peki geçmişten günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü nasıl evrimleşti.

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Kaynak: aramızda.org, Medyascope