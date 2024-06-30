Aşk Engel Tanımaz! Tüm Detaylarıyla Geçmişten Günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
Aşk Engel Tanımaz! Tüm Detaylarıyla Geçmişten Günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
Seneler boyunca LGBTİQ+ bireyler zaman zaman kendi kimliklerini savunmak adına yılın belirli aralıklarında Onur Yürüyüşü yapıyorlar. Bu süre zarfında bazı engellerle karşılaşsalar da vazgeçmemeye yemin etmiş bireylerin bu süreçte yaşadıkları ise medyanın en büyük odak noktalarından bir tanesi. Peki geçmişten günümüze LGBTİ+ Onur Yürüyüşü nasıl evrimleşti.
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Kaynak: aramızda.org, Medyascope
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Sizler de takdir edersiniz ki seneler boyunca LGBTİQ+ bireyler zaman zaman kendi kimliklerini savunmak adına yılın belirli aralıklarında Onur Yürüyüşü yapıyorlar.
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Zaman zaman Türkiye'de problematik ve sansasyonel olarak değerlendirilebilen Onur Yürüyüşü, geçtiğimiz yıllardan bu yana nasıl evrimleşti?
Tarihçesinden bahsetmeden önce isterseniz sizlere Onur Yürüyüşü'nün ne olduğundan ne olduğundan kısaca bir bahsedelim.
Türkiye'de LGBTQI+ Onur Yürüyüşü 1987 yılında trans bireylerin gördüklere şiddete dikkat çekmeleri için Taksim Gezi Parkı'nda yapıldı.
Edanur Tanış'ın Medyascope'taki yazısında ise 1993 yılında 'Cinsel Özgürlük Etkinlikleri'nin planlandığı dile getiriliyor.
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Bundan tam 10 yıl sonra, 2003 yılında, ise ilk Onur Yürüyüşü gerçekleşti. Fakat o 10 sene içerisinde ODTÜ'de İstanbul'da ve Ankara'da LGBTİQ bireylerini destekleyen öğrenci kulüpleri kuruldu.
2000'li yıllarda LGBTİ+ bireylerin farkındalığı ve görünürlüğü gözle görülür derecede arttı.
2015 yılından bu yana Onur Yürüyüşü Ankara, İstanbul, Aydın, İzmir ve başka şehirlerde yasaklanmış durumda olduğu biliniyor.
2016 yılında ise 14. Onur Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği izin vermemişti, bu süre zarfında Trans Onur Yürüyüşü'ne bazı müdahalelerde bulunmuştur.
2017'nin Kasım ayında Ankara Valiliği tarafından “toplumsal duyarlılıklar, kamu güvenliği, genel sağlık ve ahlakın korunması” gerekçe gösterilerek Ankara’da LGBTİ etkinlikleri süresiz yasaklandı. Akabinde bu yasaklar diğer şehirlerde de uygulanmaya devam etti.
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2020 yılına kadarki süreçte de birçok engellemeler sonrası pandemi döneminde tarihte ilk defa çevrimiçi Global Onur Haftası düzenlendi.
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