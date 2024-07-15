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Aşk Acısı Yüzünden Yazı Kışa Dönenlerin Acısına Ortak Olacak 12 Şarkı

etiket Aşk Acısı Yüzünden Yazı Kışa Dönenlerin Acısına Ortak Olacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:31

Bu listeyi açtığına göre büyük bir aşk acısı yaşıyorsun... O halde daha fazla sözü uzatmadan sana eşlik edecek şarkılara geçelim. 👇

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1. Güneş - Mahvet

2. Hande Yener - Bir Bela

3. İzel - Düşer O

4. Nova Norda - İstesen de sevemezsin

5. Dedublüman - Çözemezsin

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6. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar

7. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok

8. Gülşen - Yıkım Kararı

9. Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL

10. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme

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11. Sena Şener - Sevmemeliyiz

12. Aşkın Nur YEengi - Yalancı Bahar

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