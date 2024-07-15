Aşk Acısı Yüzünden Yazı Kışa Dönenlerin Acısına Ortak Olacak 12 Şarkı
Aşk Acısı Yüzünden Yazı Kışa Dönenlerin Acısına Ortak Olacak 12 Şarkı
Bu listeyi açtığına göre büyük bir aşk acısı yaşıyorsun... O halde daha fazla sözü uzatmadan sana eşlik edecek şarkılara geçelim. 👇
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1. Güneş - Mahvet
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2. Hande Yener - Bir Bela
3. İzel - Düşer O
4. Nova Norda - İstesen de sevemezsin
5. Dedublüman - Çözemezsin
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6. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar
7. Sufle & Canozan - Hiç Kimsenin Günahı Yok
8. Gülşen - Yıkım Kararı
9. Cem Adrian & Mark Eliyahu - KÜL
10. Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme
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