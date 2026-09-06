article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Aşk Acısı Çekerken Neden Müzik Dinliyoruz?

etiket Aşk Acısı Çekerken Neden Müzik Dinliyoruz?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 20:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk acısı çekerken müzik dinlemek hepimize çok iyi gelmiyor mu? Yaşadığımız acıyı duygulara dökerken müzik bize çok yardımcı oluyor. Peki bunun nedenini biliyor musun? Aşk acısı neden bize müzik dinletiyor, senin için araştırdık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müzik bizim yerimize konuşuyor!

Aşk acısı çekerken aslında birçok farklı duyguyu yaşıyoruz. Öfke, hayal kırıklığı, özlem ve yalnızlık gibi duyguları yaşarken bunları anlatmak o kadar kolay değil. Ama dinlediğimiz müzikler bunların hepsini konuşmadan anlatabilmemizi sağlıyor. 

Dinlediğimiz şarkının sözleri derdimizi dile getirmeye yardımcı oluyor.

Şarkılar sayesinde yaşadığımız her şeyi daha iyi anlatabiliyoruz aslında. Kendi duygularımızı anlamamızı ve hatta dile dökebilmemizi sağlıyor diyebiliriz. Şarkılar sayesinde duygularımızı dışa vurabiliyoruz yani.

Aşk acısı en güzel Model konseriyle çekilir!

Aşk acısı en güzel Model konseriyle çekilir!

10 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelen grup aşk şarkılarıyla sevenlerini çoşturmaya geliyor. Değmesin Ellerimiz'den Dağılmak İstiyorum'a kadar en bilinen şarkılarına eşlik ederken kendini çok daha iyi hissedeceksin bizce! Aşk acısı çekerken gidebileceğin bir konser arıyorsan Model konseri kaçmaz!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

"Biri beni anlıyor" hissini yaşatıyor.

Aşk acısı insanı yalnızlaştırıyor. Ama şarkı dinlediğinde birinin seni anladığını hissediyorsun. Dinlediğin şarkının sözleriyle yaşadıkların uyuştuğunda yalnızlığın azalıyor. Şarkılar sanki seni birileri anlıyormuş gibi hissettiriyor. 

Eski anıları da hatırlatıyor.

Şarkılar sadece anlaşıldığını hissettirmiyor elbette. Dinlediğin şarkılar aynı zamanda sana eski güzel günleri de hatırlatıyor. Geçmişte yaşanan bir anı ya da birini sana anımsatıyor. Bu bazen acıyı artırabilse de ilişkinin bitmesini anlamlandırmak için de bir süreç.

Bazen de sadece üzülmek istiyoruz.

Şarkılar bize birçok şey hissettiriyor ama bazen de sadece üzülmemize yardımcı oluyor. Yaşadıklarımızı anlamlandırmanın yanında o an üzülürken bize bir şarkının eşlik etmesi daha iyi hissetmemizi sağlıyor aslında.

Emre Aydın konseri aşk acısına birebir!

Emre Aydın konseri aşk acısına birebir!

Emre Aydın şarkılarını en çok aşk acısı çekerken dinliyoruz. Aşk acını Emre Aydın'la yaşamak istersen Emre Aydın konserlerini düşünebilirsin.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

Müzik dinleyerek kendimize güvenli bir ortam oluşturuyoruz.

Aşk acısı çekerken müzik bizim sığınağımız oluyor. Kendimizi şarkılarla ifade etmenin yanında onlara da sığınıyoruz. Bizi üzen olaylardan kaçarak kendimizi müzikle rahatlatıyoruz yani. Bu da acımızı çekerken iyi hissetmemize yardımcı oluyor.

Bir yandan da müzikle kafamızı dağıtabiliyoruz.

Müzik bize birçok şeyi hissettiriyor. Bazen de müzikle kafamızı dağıtabiliyoruz. Anlık olarak aşk acısından uzaklaşmak, o duygu yoğunluğunu arkada bırakmak müzikle mümkün oluyor. Kendimizi ritme odakladığımızda müzik acımızı bir süreliğine de olsa unutmamızı sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın