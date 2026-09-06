Aşk Acısı Çekerken Neden Müzik Dinliyoruz?
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Aşk acısı çekerken müzik dinlemek hepimize çok iyi gelmiyor mu? Yaşadığımız acıyı duygulara dökerken müzik bize çok yardımcı oluyor. Peki bunun nedenini biliyor musun? Aşk acısı neden bize müzik dinletiyor, senin için araştırdık!
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Aşk acısı en güzel Model konseriyle çekilir!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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