A$AP Rocky'nin Ortalığı Tozu Dumana Katan Şarkıları

Liz Lemon - Onedio Üyesi
06.04.2026 - 15:31

A$AP Rocky, bazı sanatçılar sadece şarkı yapar, bazıları ise bir tarz yaratır lafının en güzel örneklerinden. Harlem sokaklarından çıkıp dünya çapında tanınan bir yıldız haline gelen Rocky, hem müziğiyle hem de tarzıyla dikkat çekiyor. Şimdi onun hikayesine ve ortalığı kasıp kavuran şarkılarına birlikte bakalım!

1. Praise the Lord (Da Shine)

Gerçek adıyla Rakim Mayers olan A$AP Rocky, adını hip-hop efsanesi Rakim’den alıyor. Bu bile hikayenin başında kaderin küçük bir imzası niteliğinde.

2. L$D

Harlem’de büyürken hayat ona hiç nazik davranmadı. Babası uyuşturucu suçlamaları nedeniyle hapse girdi, abisi ise sokakta öldürüldü. İşte tam bu noktada müzik, onun için bir kaçıştan ziyade resmen bir hayatta kalma stratejisi oldu.

3. F**kin' Problems

Rocky, gençliğinde bir süre sokakta uyuşturucu satarak yaşamını sürdürdü. Ama zihni hep başka bir yerdeydi. Müzik onun için çok önemliydi.

4. Peso

Rocky’nin kaderini değiştiren şey, A$AP Mob ile tanışması oldu. Bu ekip moda, sanat ve sokak kültürünü harmanlayan bir yaratıcı birlikti.

5. Goldie

Always Strive And Prosper mottosuyla hareket eden bu kolektif, Rocky’ye sadece sahne değil, bir kimlik kazandırdı. Onun tarzındaki o kendine has coolluk, aslında kolektif bir enerjinin dışa vurumuydu.

6. Fashion Killa

2011 yılında yayımladığı Peso ve Purple Swag ile internet adeta Rocky’nin ayaklarının altına serildi. Özellikle Peso, hip-hop dünyasında bir anda dikkatleri üzerine çekti.

7. Everyday

Bu noktada Sony Music Entertainment ile dev bir anlaşma imzaladı. Daha ilk mixtape’i Live. Love. A$AP ile hem eleştirmenleri hem de dinleyicileri yakalamayı başardı. Bu proje, onun gerçekten vizyoner bir sanatçı olduğunu kanıtlamış oldu.

8. Sundress

A$AP Rocky’yi diğer rapçilerden ayıran en büyük şeylerden biri, modayla kurduğu ilişki. Öyle ki kendisi için rapçi demek bazen yetersiz kalıyor, o aynı zamanda bir stil mimarı. Dior, Gucci ve Raf Simons gibi devlerle kurduğu bağ, onu hip-hop dünyasının en stil sahibi isimlerinden biri yaptı. Fashion Killa şarkısı ise bu kimliğin özeti gibi.

9. A$AP Forever

Rocky’nin hikayesi sadece başarıdan ibaret değil. 2019 yılında Stockholm’de yaşadığı kavga sonrası tutuklanması, dünya gündemine oturdu. Olay öyle büyüdü ki dönemin ABD Başkanı Donald Trump bile devreye girdi. Bu süreç, onun kariyerinde bir gölge gibi dursa da aynı zamanda popülerliğini daha da artırdı. Çünkü hip-hop dünyasında bazen kontroversi, kariyerin yakıtı haline gelir.

10. Wild for the Night

Rocky’nin özel hayatı da en az müziği kadar konuşuluyor. Özellikle Rihanna ile olan ilişkisi, pop kültürünün en dikkat çeken birlikteliklerinden biri. Bu ilişki moda ve müzik dünyasında bir güç birleşimi. İki stil ikonunun bir araya gelmesi, adeta kültürel bir fenomen yarattı.

11. Babushka Boi

Kariyerinin başında stilinden dolayı fazla farklı bulunuyordu, bugün ise trendleri o belirliyor.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
