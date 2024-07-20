Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Arkadaşlarla Eğlenceye Doyacağınız 12 Kareoke Şarkısı

etiket Arkadaşlarla Eğlenceye Doyacağınız 12 Kareoke Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 16:01

Stresi bir kenara bırakıp eğlenceye atılmak için en iyi yol nedir? Tabii ki karaoke! 🎤 Mikrofonu kapın ve içinizdeki süperstarı serbest bırakın. İşte arkadaşlarla eğlenceye doyacağınız 12 bomba karaoke şarkısı. Hazırsanız, başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Athena - Dam Üstüne Çul Serer

2. Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams

3. Queen - We Will Rock You

4. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

5. Kazım Koyuncu - Hayde Gidelum

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Nilüfer ft. Gece- Başıma Gelenler

7. Model - Bak Bir Varmış Bir Yokmuş

8. MFÖ - Ele Güne Karşı Yapayalnız

9. Britney Spears - Oops!...I Did It Again

10. Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Destiny's Child - Survivor

12. Duman - Senden Daha Güzel

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın