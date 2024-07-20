Arkadaşlarla Eğlenceye Doyacağınız 12 Kareoke Şarkısı
Arkadaşlarla Eğlenceye Doyacağınız 12 Kareoke Şarkısı
Stresi bir kenara bırakıp eğlenceye atılmak için en iyi yol nedir? Tabii ki karaoke! 🎤 Mikrofonu kapın ve içinizdeki süperstarı serbest bırakın. İşte arkadaşlarla eğlenceye doyacağınız 12 bomba karaoke şarkısı. Hazırsanız, başlıyoruz!
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1. Athena - Dam Üstüne Çul Serer
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2. Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams
3. Queen - We Will Rock You
4. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
5. Kazım Koyuncu - Hayde Gidelum
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6. Nilüfer ft. Gece- Başıma Gelenler
7. Model - Bak Bir Varmış Bir Yokmuş
8. MFÖ - Ele Güne Karşı Yapayalnız
9. Britney Spears - Oops!...I Did It Again
10. Fun.: We Are Young ft. Janelle Monáe
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