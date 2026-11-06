Bir Şarkı Seç, Sana Hayatında Şu An Hangi Evrede Olduğunu Söyleyelim!
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Sen şarkını seç, biz de senin seçtiğin şarkıya göre şu an nasıl bir ruh halinde ve evrede olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
Bir şarkı seç bakalım!
Dönüşüm evresindesin!
Kendi kurallarını yazıyorsun!
Anı yaşayıp akışta kalıyorsun!
Rest çekme evresindesin!
Hayatının netlik evresindesin!
Kaosun içinde parlıyorsun!
Dinlenme ve iyileşme evresindesin!
İçe dönüyorsun!
Yeniden doğuş dönemindesin!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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