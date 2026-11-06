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Bir Şarkı Seç, Sana Hayatında Şu An Hangi Evrede Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bir Şarkı Seç, Sana Hayatında Şu An Hangi Evrede Olduğunu Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
06.11.2026 - 16:01
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Sen şarkını seç, biz de senin seçtiğin şarkıya göre şu an nasıl bir ruh halinde ve evrede olduğunu söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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Bir şarkı seç bakalım!

Dönüşüm evresindesin!

Hayatında bir devri kapatıp diğerine hazırlanırken, perde arkasında büyük planlar yaptığın sessiz ama derinden bir hazırlık evresindesin. Hem zihinsel hem ruhsal olarak büyük bir evrimin eşiğindesin.

Kendi kurallarını yazıyorsun!

Kimsenin ne dediğine gram kulak asmadığın, kendi tarzını, kendi alanını ve kendi kurallarını koyduğun yüksek voltajlı bir özgüven periyodundasın. Kendi filminin başrolü sensin ve ışıklar tamamen senin üzerinde!

Anı yaşayıp akışta kalıyorsun!

Yarını, gelecek planlarını çok fazla kafaya takmadığın; 'Günü güzel yaşayayım, içtiğim kahvenin, yediğim yemeğin tadını çıkarayım' dediğin anın keyfini çıkaran bohem ve çok tıkırında bir akıştasın.

Rest çekme evresindesin!

Artık kimselerden ödün vermediğin, sınırlarını kalın çizgilerle çizdiğin ve seni aşağı çeken her şeye karşı güçlü bir duruş sergilediğin 'Yeter artık, rota benim' dönemindesin. İçindeki o asi ve kararlı güç tam anlamıyla uykudan uyandı.

Hayatının netlik evresindesin!

Gereksiz hiçbir drama veya detaya tahammülünün kalmadığı bir bilgelik evresindesin. Hayatındaki her şeyi raflara kaldırıp yerli yerine koydun. Ne istediğini çok net biliyorsun, kafan sakin, duruşun net.

Kaosun içinde parlıyorsun!

Hayatında taşların yerinden oynadığı, bir koşturmacadan diğerine koştugun yoğun bir süreçtesin. Belki ortalık biraz hareketli ama bu dinamizm ve koşturmaca sana adeta adrenalin veriyor; hayatın tam merkezinde, tempoya ayak uydurmuş akıyorsun.

Dinlenme ve iyileşme evresindesin!

Son dönemin koşturmacasından yorulup 'Artık biraz sakinlik' dediğin o güvenli limandasın. Yaraları sardığın, hiçbir şeyi aceleye getirmeden anın tadını çıkardığın, sadeleştiğin ve ruhunu dinlendirdiğin şefkatli bir dönemdesin.

İçe dönüyorsun!

Dış dünyanın gürültüsünü kısmayı seçtiğin, etrafındaki insanları ve olayları çok daha net bir süzgeçten geçirdiğin bir dönemdesin. Kendi kabuğuna çekilip iç sesini dinlediğin, kafa dinleme ve önceliklerini yeniden dizayn etme zihin seyahatindesin.

Yeniden doğuş dönemindesin!

Üzerindeki o ağırlığı, yorgunluğu ve 'acaba'ları geride bıraktığın; derin bir nefes alıp 'Hayatım şimdi başlıyor' dediğin döneme girdin. İçindeki o taze enerji yeniden canlandı ve her şey sana umut dolu, taze bir başlangıç gibi hissettiriyor.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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