Her Şarkıda Kendine Bir Gönderme Bulanların Ortak Özellikleri

Sanatçı belki binlerce kişiye hitap ediyor ama sen bazı sözlerin doğrudan sana söylendiğini hissedersin. Özellikle tam da kafanın karışık olduğu bir dönemde karşına çıkan şarkılar, kendini anlaşılmış hissetmeni sağlayabilir. Bazen anlatamadığın bir duyguyu bir şarkıcının birkaç cümleyle anlatması bile yeterli gelir. Sonra da içinden 'Beni tanımıyor ama beni benden iyi anlatmış!' diye geçirirsin.