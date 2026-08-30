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Arkadaş Grubunla Plan Yapmanın Tam Zamanı: Biletleri Bitmeden Yakalaman Gereken Konserler

etiket Arkadaş Grubunla Plan Yapmanın Tam Zamanı: Biletleri Bitmeden Yakalaman Gereken Konserler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 20:31
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“Bir ara hep beraber konsere gidelim.” deyip o bir arayı hiçbir zaman bulamayan arkadaş gruplarını buraya alalım. 😅 Eylül ayı yaklaşırken konser takvimi de iyice hareketleniyor. Sen de arkadaş grubunu topla ve hemen bilet alman gereken o konsere şimdi karar ver! 👇

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1. Rap müzik tutkunları için Metro Boomin konseri!

1. Rap müzik tutkunları için Metro Boomin konseri!

Arkadaş grubunda hip-hop ve trap seven biri varsa, aradığı konser bu olabilir. Metro Boomin, 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak ve Türkiye'deki ilk büyük buluşmalarından biri olacak! “Hepimizin dinlediği bir isim olsun.” diyorsanız, ortak noktayı burada bulabilirsiniz. Biletinizi hemen alın!

2. Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar

2. Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar

Bülent Ortaçgil'in efsane şarkılarını bu kez Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur ve Kalben gibi isimlerden dinlemek mi? 18 Eylül'deki bu konser, herkesin farklı bir favorisi olsa bile ortak bir noktada buluşabileceğin gecelerden. Arkadaş grubunda “Ne dinlesek?” diye düşünen varsa, bu konseri önerebilirsin. Biletler için şuraya alalım.

3. "Kenan Doğulu dinlemeyeli uzun zaman oldu" diyorsanız... 👇

3. "Kenan Doğulu dinlemeyeli uzun zaman oldu" diyorsanız... 👇

Adana'da yaşayanlar için müthiş bir planla geldik! Adana'da değilsen de aarkadaş grubuyla konser bahanesiyle şehir dışına çıkmak da gayet geçerli bir plan. Kenan Doğulu, 20 Eylül'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda Adanalı dinleyicilerle buluşacak. Hem konser hem küçük bir Adana kaçamağı yaparım diyorsan, biletini şimdiden alabilirsin.

4. HABITAT - Jehan Barbur & Ceylan Ertem

4. HABITAT - Jehan Barbur & Ceylan Ertem

Jehan Barbur ve Ceylan Ertem'in aynı gecede sahne alması, özellikle kaliteli müzik arayan arkadaş grupları için kaçırılmayacak bir fırsat! İki sanatçının kendine özgü yorumlarını peş peşe dinlemek, klasik konserlerden biraz daha farklı bir akşam geçirmek isteyenlere birebir. 12 Eylül'ü şimdiden gruba atıp “Buna gidiyoruz.” deme zamanı. Biletleri şuradan alabilirsin.

5. Herkesin ezbere bildiği şarkılarıyla Yalın konseri!

5. Herkesin ezbere bildiği şarkılarıyla Yalın konseri!

Yalın konseri, arkadaş grubuyla gidildiğinde herkesin bir noktada eşlik edeceği konserlerden. Yazın sonuna doğru açık havada Yalın dinlemek için güzel bir fırsat olabilir! Yani “Kimse gelmezse ben yine giderim.” dedirten konserlerden. O halde biletini hemen al!

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6. Teoman konseri de kaçmaz!

6. Teoman konseri de kaçmaz!

Arkadaş grubunda “Ben eski rock şarkılarını özledim.” diyen biri varsa Teoman konseri için hemen bilet alabilirsin. “Paramparça”, “Renkli Rüyalar Oteli”, “İstanbul'da Sonbahar” gibi şarkıları hep birlikte söylemek için 19 Eylül'deki Harbiye konserini kaçırmayın! Özellikle yaz bitmeden açık havada Teoman dinlemek ayrı bir keyif...

7. Biraz eğlence isteyenlere, Black Coffee konseri!

7. Biraz eğlence isteyenlere, Black Coffee konseri!

“Biz oturup şarkı dinlemeye değil, dans etmeye gidiyoruz.” diyen arkadaş grubunun etkinliği belli. Elektronik müziğin dünyaca tanınan isimlerinden Black Coffee, 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da sahne alacak. Akşamı uzun tutup sabaha kadar eğlenmek isteyenlere duyurulur. Biletler için şuraya alalım.

8. Süperstar'ı canlı dinlemeyi kim istemez?

8. Süperstar'ı canlı dinlemeyi kim istemez?

Arkadaş grubunda “Biraz da nostalji yapalım.” diyen varsa, Ajda Pekkan konseri kaçmaz! Süperstar, birbirinden güzel şarkıları ve güçlü sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Sen de bu ana tanık etmek istiyorsan biletler şurada!

9. Gipsy Kings & Tonino Baliardo konseri de kaçmaz!

9. Gipsy Kings & Tonino Baliardo konseri de kaçmaz!

Arkadaş grubunda “Biraz da yabancı müzik dinleyelim.” diyen varsa, 18 Eylül'de Harbiye'de Gipsy Kings var! Grammy ödüllü grup, Tonino Baliardo önderliğinde “Bamboleo”, “Volare” ve “Djobi Djoba” gibi klasiklerini seslendirecek. Latin müziği, açık hava ve Harbiye... Daha ne olsun? Biletini hemen al deriz!

10. 2000'lerin rock sahnesine ışınlanmak isteyenler için Gece Yolcuları!

10. 2000'lerin rock sahnesine ışınlanmak isteyenler için Gece Yolcuları!
cdnuploads.aa.com.tr

“Bu bizim şarkımızdı!” diye yıllar sonra aynı şarkıyı bağıra bağıra söylemek için Gece Yolcuları konserini kaçırmayın! Grup, 23 Eylül'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da sahne alacak; “Neden”, “Unut Beni” ve “Affedecek Misin?” gibi şarkılar da gecenin olmazsa olmazlarından. Biletleri buradan alabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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