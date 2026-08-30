Arkadaş Grubunla Plan Yapmanın Tam Zamanı: Biletleri Bitmeden Yakalaman Gereken Konserler

Bülent Ortaçgil'in efsane şarkılarını bu kez Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur ve Kalben gibi isimlerden dinlemek mi? 18 Eylül'deki bu konser, herkesin farklı bir favorisi olsa bile ortak bir noktada buluşabileceğin gecelerden. Arkadaş grubunda “Ne dinlesek?” diye düşünen varsa, bu konseri önerebilirsin. Biletler için şuraya alalım.