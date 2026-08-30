Arkadaş Grubunla Plan Yapmanın Tam Zamanı: Biletleri Bitmeden Yakalaman Gereken Konserler
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“Bir ara hep beraber konsere gidelim.” deyip o bir arayı hiçbir zaman bulamayan arkadaş gruplarını buraya alalım. 😅 Eylül ayı yaklaşırken konser takvimi de iyice hareketleniyor. Sen de arkadaş grubunu topla ve hemen bilet alman gereken o konsere şimdi karar ver! 👇
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1. Rap müzik tutkunları için Metro Boomin konseri!
2. Bülent Ortaçgil - Kadın Sesi Değmiş Şarkılar
3. "Kenan Doğulu dinlemeyeli uzun zaman oldu" diyorsanız... 👇
4. HABITAT - Jehan Barbur & Ceylan Ertem
5. Herkesin ezbere bildiği şarkılarıyla Yalın konseri!
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6. Teoman konseri de kaçmaz!
7. Biraz eğlence isteyenlere, Black Coffee konseri!
8. Süperstar'ı canlı dinlemeyi kim istemez?
9. Gipsy Kings & Tonino Baliardo konseri de kaçmaz!
10. 2000'lerin rock sahnesine ışınlanmak isteyenler için Gece Yolcuları!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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