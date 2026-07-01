Arka Planda Görünen Apartmandan Hoşlanmayan X Kullanıcısına Gelen Yaratıcı Çözümler

İyi fotoğraf tutturmak zordur... Bazen ışık bazen poz tatmin etmez, bazen beklenmedik detaylar fotoğrafı mahveder. Kimi zaman siz her ne kadar bu fotoğrafı beğenseniz de arka planda yer alan büyük veya küçük bir cisim fotoğrafın önüne geçer. Bir X kullanıcısı da çok sevdiği pozunun arka planındaki dev binadan pek hoşlanmadı. Çareyi X'teki diğer kullanıcıların yapay zeka yeteneklerinde aradı.