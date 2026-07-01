article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Arka Planda Görünen Apartmandan Hoşlanmayan X Kullanıcısına Gelen Yaratıcı Çözümler

Arka Planda Görünen Apartmandan Hoşlanmayan X Kullanıcısına Gelen Yaratıcı Çözümler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 17:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İyi fotoğraf tutturmak zordur... Bazen ışık bazen poz tatmin etmez, bazen beklenmedik detaylar fotoğrafı mahveder. Kimi zaman siz her ne kadar bu fotoğrafı beğenseniz de arka planda yer alan büyük veya küçük bir cisim fotoğrafın önüne geçer. Bir X kullanıcısı da çok sevdiği pozunun arka planındaki dev binadan pek hoşlanmadı. Çareyi X'teki diğer kullanıcıların yapay zeka yeteneklerinde aradı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Pek çok yanıt geldi.

Pek çok yanıt geldi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın