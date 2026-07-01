Arka Planda Görünen Apartmandan Hoşlanmayan X Kullanıcısına Gelen Yaratıcı Çözümler
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İyi fotoğraf tutturmak zordur... Bazen ışık bazen poz tatmin etmez, bazen beklenmedik detaylar fotoğrafı mahveder. Kimi zaman siz her ne kadar bu fotoğrafı beğenseniz de arka planda yer alan büyük veya küçük bir cisim fotoğrafın önüne geçer. Bir X kullanıcısı da çok sevdiği pozunun arka planındaki dev binadan pek hoşlanmadı. Çareyi X'teki diğer kullanıcıların yapay zeka yeteneklerinde aradı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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