Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

X'e gelen çeviri özelliği pek çok kullanıcının düşünce yapısını değiştirdi. Aslında global bir köy olan dünyada pek çoğumuzun kendimize has sandığımız pek çok tepkinin veya ilginçliğin herkes için geçerli olduğunu anladık. Özellikle önümüze düşen komik paylaşımlar mizahın da evrensel olduğunu kanıtladı.