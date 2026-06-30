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İsimlerinin Veriliş Hikayeleriyle Biraz Şaşırtan Biraz Güldüren Kişiler

İsimlerinin Veriliş Hikayeleriyle Biraz Şaşırtan Biraz Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2026 - 17:30
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Aileye yeni gelecek bir üyeye isim koymak çoğu zaman çetrefilli bir süreçtir. Aile büyüklerinin isimleri, o dönemki popüler isimler veya sevilen bir sanatçının, futbolcunun ismi adaylardan biri olur. Kimi anne babalar dünya görüşlerine göre isim belirlerken kimileri de trend olan isimleri seçer. Elbette bir insanın ömür boyu taşıyacağı o ismi belirlemek oldukça ilginç ve zorludur.

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X'te de bu soru soruldu.

X'te de bu soru soruldu.
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Ve ilginç yanıtlar geldi:

Ve ilginç yanıtlar geldi:

Bazı hikayeler ise eğlenceliydi.

Bazı hikayeler ise eğlenceliydi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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