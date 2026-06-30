İsimlerinin Veriliş Hikayeleriyle Biraz Şaşırtan Biraz Güldüren Kişiler

Aileye yeni gelecek bir üyeye isim koymak çoğu zaman çetrefilli bir süreçtir. Aile büyüklerinin isimleri, o dönemki popüler isimler veya sevilen bir sanatçının, futbolcunun ismi adaylardan biri olur. Kimi anne babalar dünya görüşlerine göre isim belirlerken kimileri de trend olan isimleri seçer. Elbette bir insanın ömür boyu taşıyacağı o ismi belirlemek oldukça ilginç ve zorludur.