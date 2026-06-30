İsimlerinin Veriliş Hikayeleriyle Biraz Şaşırtan Biraz Güldüren Kişiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aileye yeni gelecek bir üyeye isim koymak çoğu zaman çetrefilli bir süreçtir. Aile büyüklerinin isimleri, o dönemki popüler isimler veya sevilen bir sanatçının, futbolcunun ismi adaylardan biri olur. Kimi anne babalar dünya görüşlerine göre isim belirlerken kimileri de trend olan isimleri seçer. Elbette bir insanın ömür boyu taşıyacağı o ismi belirlemek oldukça ilginç ve zorludur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te de bu soru soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve ilginç yanıtlar geldi:
Bazı hikayeler ise eğlenceliydi.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın