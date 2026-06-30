X'te Yatırım Hesabının Verdiği "Aşırı Parlak" Finansal Tavsiye Dillere Düştü
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X'te spordan tarihe, siyasetten modaya pek çok konsept hesap var. Bu hesaplar belli başlı alanlara yönelerek takipçi kitlesi kazanmaya çalışıyor. Tabii bu konsept hesaplar arasında ekonomi veya finans gibi konularda tavsiye veren hesaplar da var. Ancak bazı hesapların tavsiyeleri çok uçuk olabiliyor. Son günlerde dillere düşen o hesabın paylaşımı gibi...
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Bir X hesabı 35-40 yaşına kadar kenara üç dört daire konması tavsiyesinde bulundu.
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Bu zihin açıcı tavsiye X'te dillere düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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