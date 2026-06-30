X'te Yatırım Hesabının Verdiği "Aşırı Parlak" Finansal Tavsiye Dillere Düştü

X'te spordan tarihe, siyasetten modaya pek çok konsept hesap var. Bu hesaplar belli başlı alanlara yönelerek takipçi kitlesi kazanmaya çalışıyor. Tabii bu konsept hesaplar arasında ekonomi veya finans gibi konularda tavsiye veren hesaplar da var. Ancak bazı hesapların tavsiyeleri çok uçuk olabiliyor. Son günlerde dillere düşen o hesabın paylaşımı gibi...