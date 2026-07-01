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Dünya Kupası Heyecanının Kısa Sürdüğü Haziran Ayının En Komik Tweetleri

Dünya Kupası Heyecanının Kısa Sürdüğü Haziran Ayının En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.07.2026 - 12:39
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İsminin ve logosunun değişmesiyle eski tadı kalmadığı söylenen Twitter yani X,  her şeye rağmen en komik paylaşımlara ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında da pek çok eğlenceli tweet atıldı, bazıları başlarından geçeni mizahıyla süslerken bazıları mevcut paylaşımları alıntılayarak etkileşime doydu. Dünya Kupası heyecanı, böcek akımı derken koca ay bir çırpıda geçti.

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En yüksek erişimli paylaşım bir yabancıdan geldi.

En yüksek erişimli paylaşım bir yabancıdan geldi.

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twitter.com

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twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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