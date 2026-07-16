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Arjantin’in İkonik Yıldızı Lionel Messi Dünya Kupası Tarihini Komple Değiştirdi

etiket Arjantin’in İkonik Yıldızı Lionel Messi Dünya Kupası Tarihini Komple Değiştirdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2026 - 15:56
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Son Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. İngiltere maçını 2 asistle tamamlayan 39 yaşındaki Lionel Messi, oynadığı futbolla yine herkesin beğenisini topladı. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Messi, Dünya Kupası tarihini de komple değiştirdi.

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AUS
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TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Arjantin’in, İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta Messi, yaptığı 2 asistle bir maça daha damgasını vurmayı başardı.

Arjantin’in, İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta Messi, yaptığı 2 asistle bir maça daha damgasını vurmayı başardı.

Messi’nin çılgın performansı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. Messi’den önce Dünya Kupası ve Messi’den sonra Dünya Kupası karşılaştırması sosyal medyada ilgi çekti.

Messi, Dünya Kupası’nda attığı 21 golle, 16 gollü Klose’yi geçti. Yaptığı 10 asistle 8 asistli Maradona’yı da geçen Messi, toplam 31 gole katkısıyla 20 gole katkıda bulunan Pele’nin koltuğunu da ele geçirdi.

Messi ayrıca Dünya Kupası’nın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top’u da 2 kez kazanmayı başararak zirvede yer aldı.

Dünya Kupası'nda Messi'den Önce ve Sonra Karşılaştırması

Dünya Kupası'nda Messi'den Önce ve Sonra Karşılaştırması

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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