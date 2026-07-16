Arjantin’in İkonik Yıldızı Lionel Messi Dünya Kupası Tarihini Komple Değiştirdi
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Son Dünya Şampiyonu Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere’yi mağlup ederek adını finale yazdırdı. İngiltere maçını 2 asistle tamamlayan 39 yaşındaki Lionel Messi, oynadığı futbolla yine herkesin beğenisini topladı. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Messi, Dünya Kupası tarihini de komple değiştirdi.
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Arjantin’in, İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta Messi, yaptığı 2 asistle bir maça daha damgasını vurmayı başardı.
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Dünya Kupası'nda Messi'den Önce ve Sonra Karşılaştırması
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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