Arjantin’in İkonik Yıldızı Lionel Messi Dünya Kupası Tarihini Komple Değiştirdi

Messi’nin çılgın performansı sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu. Messi’den önce Dünya Kupası ve Messi’den sonra Dünya Kupası karşılaştırması sosyal medyada ilgi çekti.

Messi, Dünya Kupası’nda attığı 21 golle, 16 gollü Klose’yi geçti. Yaptığı 10 asistle 8 asistli Maradona’yı da geçen Messi, toplam 31 gole katkısıyla 20 gole katkıda bulunan Pele’nin koltuğunu da ele geçirdi.

Messi ayrıca Dünya Kupası’nın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top’u da 2 kez kazanmayı başararak zirvede yer aldı.