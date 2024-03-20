Arda Turan'a İspanya'da Vergi Kaçırmaktan 1 Yıl Hapis

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın başı İspanya'da büyük dertte. Arda Turan, Atletico Madrid ile Barcelona'da oynadığı 2015 ve 2016 yıllarında İspanya maliyesinden vergi kaçırdığına ilişkin iki farklı suçtan 1 yıl hapis cezası aldı.