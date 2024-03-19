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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama ve Görevden Alma

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gece Yarısı Atama ve Görevden Alma

Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.03.2024 - 06:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma geldi. 

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alındı. Emen'in yerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi getirildi.

Buna göre, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alındı. Emen'in yerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi getirildi.

Devlet Arşivleri Genel Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Devlet Arşivleri Genel Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan atandı.
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