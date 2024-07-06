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Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Ağladı! Milli Takımın Hollanda’ya Elendiği Maçtan Sonra Gözyaşları Sel Oldu

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Ağladı! Milli Takımın Hollanda’ya Elendiği Maçtan Sonra Gözyaşları Sel Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.07.2024 - 00:23

A Milli Takımımızın, Hollanda’ya 2-1 yenilerek Euro2024’e veda ettiği maçın sonrasında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler dakikalarca ağladı, futbolcular üzüntülerini gizleyemedi.

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A Milli Futbol Takımımız, Euro2024 çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda’ya 5 dakika içinde yediği goller nedeniyle 2-1’lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımımız, Euro2024 çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda’ya 5 dakika içinde yediği goller nedeniyle 2-1’lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Karşılaşma sonrasında tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşma sonrasında tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun ağladığı anlar...

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