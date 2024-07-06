Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Ağladı! Milli Takımın Hollanda’ya Elendiği Maçtan Sonra Gözyaşları Sel Oldu
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu Ağladı! Milli Takımın Hollanda’ya Elendiği Maçtan Sonra Gözyaşları Sel Oldu
A Milli Takımımızın, Hollanda’ya 2-1 yenilerek Euro2024’e veda ettiği maçın sonrasında takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler dakikalarca ağladı, futbolcular üzüntülerini gizleyemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Futbol Takımımız, Euro2024 çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda’ya 5 dakika içinde yediği goller nedeniyle 2-1’lik skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılaşma sonrasında tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Hakan Çalhanoğlu'nun ağladığı anlar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın