Türkiye - Hollanda Maçında Oyuncu Değiştirmekte Geciken Vincenzo Montella’ya Tepkiler
Türkiye - Hollanda Maçında Oyuncu Değiştirmekte Geciken Vincenzo Montella’ya Tepkiler
A Milli Takımımızın Hollanda ile karşılaştığı maçta teknik direktör Vincenzo Montella’nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepkilere neden oldu. İşte Montella’ya yönelik tepki mesajlarından bazıları:
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