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Türkiye - Hollanda Maçında Oyuncu Değiştirmekte Geciken Vincenzo Montella’ya Tepkiler

Türkiye - Hollanda Maçında Oyuncu Değiştirmekte Geciken Vincenzo Montella’ya Tepkiler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.07.2024 - 00:04

A Milli Takımımızın Hollanda ile karşılaştığı maçta teknik direktör Vincenzo Montella’nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepkilere neden oldu. İşte Montella’ya yönelik tepki mesajlarından bazıları:

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