Araç Sahibi Olanlar ve Satmak İsteyenler Dikkat: Bu Tuzağa Düşmeyin!

Son yıllarda araç piyasasındaki hızlı yükseliş nedeniyle birçok kişi, arabasını daha karlı fiyata satmaya veya piyasa daha fazla yükselmeden yeni bir arabaya sahip olmak istiyor. Ancak piyasanın hızlı olması nedeniyle de birçok olumsuz durumla karşılaşılabiliyor.