Araç Sahibi Olanlar ve Satmak İsteyenler Dikkat: Bu Tuzağa Düşmeyin!

Son yıllarda araç piyasasındaki hızlı yükseliş nedeniyle birçok kişi, arabasını daha karlı fiyata satmaya veya piyasa daha fazla yükselmeden yeni bir arabaya sahip olmak istiyor. Ancak piyasanın hızlı olması nedeniyle de birçok olumsuz durumla karşılaşılabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşılan yeni bir olayda ise, arabasını satmak isteyen bir vatandaşın düştüğü tuzak görülüyor.
O olayda, aracını satmak isteyen bir vatandaş lafa tutularak tuzağa düşürüldü.
Araç sahibinin kendisine araç hakkında sorulan soruları yanıtladığı esnasında aralarından bir kişi radyatör kapağını açtı.
İşte o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda