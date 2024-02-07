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Araç Sahibi Olanlar ve Satmak İsteyenler Dikkat: Bu Tuzağa Düşmeyin!

Araç Sahibi Olanlar ve Satmak İsteyenler Dikkat: Bu Tuzağa Düşmeyin!

Dolandırıcılık araba
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 11:28

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Son yıllarda araç piyasasındaki hızlı yükseliş nedeniyle birçok kişi, arabasını daha karlı fiyata satmaya veya piyasa daha fazla yükselmeden yeni bir arabaya sahip olmak istiyor. Ancak piyasanın hızlı olması nedeniyle de birçok olumsuz durumla karşılaşılabiliyor.

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Paylaşılan yeni bir olayda ise, arabasını satmak isteyen bir vatandaşın düştüğü tuzak görülüyor.

Paylaşılan yeni bir olayda ise, arabasını satmak isteyen bir vatandaşın düştüğü tuzak görülüyor.

O olayda, aracını satmak isteyen bir vatandaş lafa tutularak tuzağa düşürüldü.

O olayda, aracını satmak isteyen bir vatandaş lafa tutularak tuzağa düşürüldü.

Araç sahibinin kendisine araç hakkında sorulan soruları yanıtladığı esnasında aralarından bir kişi radyatör kapağını açtı.

Araç sahibinin kendisine araç hakkında sorulan soruları yanıtladığı esnasında aralarından bir kişi radyatör kapağını açtı.

Arabayı satın almak isteyen kişiler daha sonra ise, 'Arabanız yağ ve suyu birbirine karıştırmış.' diyerek fiyata düşürmeye çalıştı.

İşte o görüntüler: 👇

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