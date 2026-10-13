Anthony Taylor: "F**k Off" ve "F**k You" İfadeleri Kırmızı Kartla Cezalandırılmalı

Taylor'ın değerlendirmesine göre oyuncu ya da teknik adamın hakeme İngilizce küfür içeren bir ifadeyle seslenmesi doğrudan kırmızı kartla karşılık bulmalı. Talimat Türk hakemlere iletildi. Kurala dayanak olarak IFAB'ın futbol kuralları gösteriliyor: Saldırgan, hakaret edici ya da küfürlü biçimde konuşmak veya harekette bulunmak oyundan çıkarma sebebi.

Kuralın gündeme gelmesine yol açan pozisyon 20 Eylül'de oynanan Süper Lig 6. hafta maçında yaşandı. Amedspor'dan Ermal Krasniqi, sarı kart gördükten sonra hakem Ali Şansalan'a dönüp çok yakın mesafeden İngilizce küfretti ve kart görmedi. Taylor bu davranışın 'saygısız, hakaret içeren ve saldırgan bir davranış olarak değerlendirilmesi' gerektiğini belirtti.