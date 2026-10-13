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Anthony Taylor: "F**k Off" ve "F**k You" İfadeleri Kırmızı Kartla Cezalandırılmalı

Anthony Taylor: "F**k Off" ve "F**k You" İfadeleri Kırmızı Kartla Cezalandırılmalı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
13.10.2026 - 15:48
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MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig'den seçtiği pozisyonları değerlendirdiği Hakem Kararları Analizi videosunu bugün paylaştı. Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yayımlanan analizlerde dikkat çeken başlık İngilizce küfür oldu: MHK'nin talimat değişikliğine göre hakeme yönelik ağır hakaret sayılacak ve kırmızı kartla cezalandırılacak. Konu, Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta Ermal Krasniqi'nin hakeme İngilizce küfretmesine rağmen kart görmemesiyle yeniden gündeme gelmişti.

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Taylor, "f**k off" ile "f**k you" arasında fark görmüyor

Taylor, "f**k off" ile "f**k you" arasında fark görmüyor

Taylor'ın değerlendirmesine göre oyuncu ya da teknik adamın hakeme İngilizce küfür içeren bir ifadeyle seslenmesi doğrudan kırmızı kartla karşılık bulmalı. Talimat Türk hakemlere iletildi. Kurala dayanak olarak IFAB'ın futbol kuralları gösteriliyor: Saldırgan, hakaret edici ya da küfürlü biçimde konuşmak veya harekette bulunmak oyundan çıkarma sebebi.

Kuralın gündeme gelmesine yol açan pozisyon 20 Eylül'de oynanan Süper Lig 6. hafta maçında yaşandı. Amedspor'dan Ermal Krasniqi, sarı kart gördükten sonra hakem Ali Şansalan'a dönüp çok yakın mesafeden İngilizce küfretti ve kart görmedi. Taylor bu davranışın 'saygısız, hakaret içeren ve saldırgan bir davranış olarak değerlendirilmesi' gerektiğini belirtti.

Videoda Başakşehir, Fenerbahçe ve Amedspor maçlarındaki pozisyonlar da değerlendirildi

Videoda Başakşehir, Fenerbahçe ve Amedspor maçlarındaki pozisyonlar da değerlendirildi

MHK'nin paylaştığı analiz videosunda Taylor, kırmızı kart talimatının yanı sıra BaşakşehirGalatasaray, FenerbahçeBeşiktaş, Beşiktaş–Erzurumspor, Galatasaray–Kocaelispor, Trabzonspor–Galatasaray ve Amedspor–Beşiktaş maçlarından pozisyonları teknik kriterler çerçevesinde ele aldı.

Amedspor–Beşiktaş maçında Vlahovic'in savunmacının sırt ve boyun bölgesine teması faul olarak, Orkun Kökçü'nün şutunu engelleyen savunmacının kol hareketi ise el ihlali olarak değerlendirildi. Taylor, TFF'nin 4 Ağustos'ta duyurduğu görevle MHK Elit Hakem Direktörü olarak çalışıyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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