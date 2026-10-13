Anthony Taylor: "F**k Off" ve "F**k You" İfadeleri Kırmızı Kartla Cezalandırılmalı
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MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig'den seçtiği pozisyonları değerlendirdiği Hakem Kararları Analizi videosunu bugün paylaştı. Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yayımlanan analizlerde dikkat çeken başlık İngilizce küfür oldu: MHK'nin talimat değişikliğine göre hakeme yönelik ağır hakaret sayılacak ve kırmızı kartla cezalandırılacak. Konu, Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta Ermal Krasniqi'nin hakeme İngilizce küfretmesine rağmen kart görmemesiyle yeniden gündeme gelmişti.
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Taylor, "f**k off" ile "f**k you" arasında fark görmüyor
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Videoda Başakşehir, Fenerbahçe ve Amedspor maçlarındaki pozisyonlar da değerlendirildi
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