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Annesinin Yedek Vokalistiydi, Modellik Yaptı, Kedileri Çok Seviyor: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Annesinin Yedek Vokalistiydi, Modellik Yaptı, Kedileri Çok Seviyor: Kim Bu Şarkıcı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 20:01
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Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?

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1. Müzikle çok iç içe bir ailede büyüdü.

2. Ailesinin de etkisiyle müziğe ilgi duydu ve kilise korolarında şarkı söylemeye başladı.

3. Misty Blue adında bir kedisi vardı ve kedileri çok severdi.

4. "Ses" lakaplı bu güçlü şarkıcı, dünya çapında 200 milyondan fazla albüm sattı.

5. Nefes kesen şarkı söyleme yeteneğiyle hatırlansa da, şarkıcılık kariyeri başlamadan önce profesyonel olarak modellik yapmaya başlamıştı.

5. Nefes kesen şarkı söyleme yeteneğiyle hatırlansa da, şarkıcılık kariyeri başlamadan önce profesyonel olarak modellik yapmaya başlamıştı.
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6. New York'ta bir gece kulübünde annesinin yedek vokalistliğini yaptığı bir gösteride onu şarkı söylerken keşfettiler.

7. “Melisma” (tek hecede birden çok nota söyleme) tekniği, sonraki nesil vokalistleri doğrudan etkiledi. Christina Aguilera, Beyoncé gibi birçok şarkıcı bu stili onunla öğrendi.

8. Konserlerinde hiçbir zaman playback yapmadı. Yani, canlı söylemek onun için çocuk oyuncağıydı.

9. Elektrik süpürgesiyle temizlik yapmaya bayılırdı, kalkıp elektrik süpürgesini alır ve evini süpürmeye başlardı. Halıdaki çizgileri görmeyi çok severdi.

10. Çok komikti ve kara mizah anlayışı vardı.

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Peki, sence kim bu şarkıcı?

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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