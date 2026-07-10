'Ben aileme çok düşkünüm ve annem gibi olmanı istiyorum. Sabahları kahvaltımı yatağımdan kalkmadan yapmak istiyorum. Hatta gündüzleri annemin yanına gidersin bana yaptığı yemekleri öğretir. Sen de aynısını yaparsın. Ben başkasının yemeğini yiyemem.

Hafta sonları da annemlerde kalırız, çok ayrı kalamam. Sen istersen kendi annene de gidersin. Bir de annem beni uyutmadan önce sırtımı kaşıyordu. O görevi de sana devredecek artık.

İnşallah onun standartlarını yakalarsın.'