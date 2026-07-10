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“Annem Gibi Davran” Mesajı Alan Kadının Nişan Atması Tartışma Yarattı

“Annem Gibi Davran” Mesajı Alan Kadının Nişan Atması Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.07.2026 - 15:40
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Günün en tartışmalı sosyal medya gündemlerinden biri de bir kadının paylaştığı mesaj oldu. Nişanlısından gelen mesajı takipçileriyle paylaşan kadın bu mesajın ardından ilişkisini bitirdiğini duyurdu. Bu mesajla 'ana kuzusu erkek' kavramı tekrar masaya yatırıldı.

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:

Çok konuşulan mesaj ise şu şekildeydi:

Çok konuşulan mesaj ise şu şekildeydi:

'Ben aileme çok düşkünüm ve annem gibi olmanı istiyorum. Sabahları kahvaltımı yatağımdan kalkmadan yapmak istiyorum. Hatta gündüzleri annemin yanına gidersin bana yaptığı yemekleri öğretir. Sen de aynısını yaparsın. Ben başkasının yemeğini yiyemem.

Hafta sonları da annemlerde kalırız, çok ayrı kalamam. Sen istersen kendi annene de gidersin. Bir de annem beni uyutmadan önce sırtımı kaşıyordu. O görevi de sana devredecek artık.

İnşallah onun standartlarını yakalarsın.'

Tabii başladı bir tartışma...

Tabii başladı bir tartışma...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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