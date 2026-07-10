“Annem Gibi Davran” Mesajı Alan Kadının Nişan Atması Tartışma Yarattı
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Günün en tartışmalı sosyal medya gündemlerinden biri de bir kadının paylaştığı mesaj oldu. Nişanlısından gelen mesajı takipçileriyle paylaşan kadın bu mesajın ardından ilişkisini bitirdiğini duyurdu. Bu mesajla 'ana kuzusu erkek' kavramı tekrar masaya yatırıldı.
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Paylaşım şöyleydi:
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Çok konuşulan mesaj ise şu şekildeydi:
Tabii başladı bir tartışma...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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