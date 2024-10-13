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Annelik Hakkında Yazılmış ve Dinlerken Sizi Aşırı Duygulandıracak 12 Şarkı

etiket Annelik Hakkında Yazılmış ve Dinlerken Sizi Aşırı Duygulandıracak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 21:57

Bu dünyada anne olmanın ne kadar özel hissettirdiğini hepimiz biliyoruz. Hal böyle olunca sadece annelik üzerine bile onca şarkı yazılıyor. Bu listemizde o şarkılardan bahsettik!

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1. Candan Erçetin - Annem

2. Ed Sheeran - Supermarket Flowers

3. Carrie Underwood - Mama's Song

4. Nil Karaibrahimgil - Annelere Ninni

5. 2Pac - Dear Mama

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6. The Beatles - Let It Be

7. Zeki Müren - Annem

8. Taylor Swift - The Best Day

9. Beyonce - Ring Off

10. Edip Akbayram - Anneler Günü

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11. Alicia Keys - Superwoman

12. ABBA - Hey, Hey Helen

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