Annelik Hakkında Yazılmış ve Dinlerken Sizi Aşırı Duygulandıracak 12 Şarkı
Annelik Hakkında Yazılmış ve Dinlerken Sizi Aşırı Duygulandıracak 12 Şarkı
Bu dünyada anne olmanın ne kadar özel hissettirdiğini hepimiz biliyoruz. Hal böyle olunca sadece annelik üzerine bile onca şarkı yazılıyor. Bu listemizde o şarkılardan bahsettik!
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1. Candan Erçetin - Annem
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2. Ed Sheeran - Supermarket Flowers
3. Carrie Underwood - Mama's Song
4. Nil Karaibrahimgil - Annelere Ninni
5. 2Pac - Dear Mama
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6. The Beatles - Let It Be
7. Zeki Müren - Annem
8. Taylor Swift - The Best Day
9. Beyonce - Ring Off
10. Edip Akbayram - Anneler Günü
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