Annelerinin "Yok Artık" Dedirten Kıyafet Müdahalelerini Paylaşarak Dumur Eden Kişiler
Annelerinin "Yok Artık" Dedirten Kıyafet Müdahalelerini Paylaşarak Dumur Eden Kişiler
Annesinden kıyafet müdahalesi almayan bir evlat var mıdır? Özellikle kadınların çok çektiği müdahaleler, bu kez 'yok artık' dedirtecek cinsten!
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Çocukken bizi kimi zaman zevkle kimi zaman biraz öfkeyle giydiren annelerimizin bu alışkanlığı yıllar içerisinde pek de eskimiyor.
Sosyal medya kullanıcıları bu kez annelerinin "yok artık" dedirten kıyafet müdahalelerini paylaştı.
Gelen kombinler ise "yok artık" dedirtecek cinsten.
Yapılan hakaretler de cabası...
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Ne dersiniz anneler, biraz rahatlasak mı?
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