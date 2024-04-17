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Annelerinin "Yok Artık" Dedirten Kıyafet Müdahalelerini Paylaşarak Dumur Eden Kişiler

Annelerinin "Yok Artık" Dedirten Kıyafet Müdahalelerini Paylaşarak Dumur Eden Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.04.2024 - 18:04

Annesinden kıyafet müdahalesi almayan bir evlat var mıdır? Özellikle kadınların çok çektiği müdahaleler, bu kez 'yok artık' dedirtecek cinsten!

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Çocukken bizi kimi zaman zevkle kimi zaman biraz öfkeyle giydiren annelerimizin bu alışkanlığı yıllar içerisinde pek de eskimiyor.

Çocukken bizi kimi zaman zevkle kimi zaman biraz öfkeyle giydiren annelerimizin bu alışkanlığı yıllar içerisinde pek de eskimiyor.

Öyle ki anneler artık çocukları yetişkin bir birey olduğunda dahi giydiği kıyafetlere karışmaya devam ediyor. Kimisi bir tişörte, kimisi bir pantolona, kimisi de elbiseye...

Sosyal medya kullanıcıları bu kez annelerinin "yok artık" dedirten kıyafet müdahalelerini paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları bu kez annelerinin "yok artık" dedirten kıyafet müdahalelerini paylaştı.
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Gelen kombinler ise "yok artık" dedirtecek cinsten.

Gelen kombinler ise "yok artık" dedirtecek cinsten.
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Yapılan hakaretler de cabası...

Yapılan hakaretler de cabası...
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Ne dersiniz anneler, biraz rahatlasak mı?

Ne dersiniz anneler, biraz rahatlasak mı?
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