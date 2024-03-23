Anne Olduktan Kendine Vakit Ayıramadığını Söyleyen 42 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
Anne Olduktan Kendine Vakit Ayıramadığını Söyleyen 42 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/267...
42 yaşındaki Julie isimli bir kadın, anne olduktan bu yana kendisine hiçbir şekilde vakit ayıramadığını dile getiriyor. Bu nedenle de artık çocuklara kocasının baktığını söyleyen Julie, tekrardan '21 yaşında gibi hissetmenin' çok güzel olduğunu söylüyor.
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Sizleri 42 yaşındaki Julie ile tanıştıralım: Kendisi, anne olduktan sonra sosyal hayatının öldüğünü fakat 42 yaşına bastıktan sonra gece kulüplerine gitmeye başladığını ve küllerinden doğduğunu dile getiriyor.
Çocuklarını kucağına aldığı zamanlarda onlara vakit ayırmaktan kendi benliğini unuttuğunu söyleyen kadın, artık tekrardan kendi ayaklarını üzerinde durduğunu ve eğlenmeye başladığını söylüyor.
"Hayatımın her zaman onların etrafında dönmediğini anlamaları gerektiğini düşünüyorum."
"Onlar doğmadan önce harika bir sosyal hayatım vardı ve haftada en az bir kez arkadaşlarımla dışarı çıkıp partiliyordum."
"Çocuklarım doğduğunda kendimden bir parça kaybettiğimi hissettim."
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Anne, arkadaş grubuyla katıldığı etkinliklerde şık giyinmeyi çok seviyor ve dans pistine çıktığında çoğu zaman aşırı tarz giyindiğini iddia ediyor.
"Özellikle arkadaşlarıma kıyasla her zaman abartılı giyinirim. Giyinmeyi her zaman sevmişimdir, bu yüzden genellikle açık bir elbise giyerim," diye ekliyor Julie.
"Birkaç saatliğine yeniden 21 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Çocuk yok, sorumluluk yok..."
"Geçen sefer kızlarla yemeğe gittiğimiz için yatma saatlerini kaçırmıştım ama genellikle son yarım saate yetişip yatmadan önce çocuklarıma hikaye okurdum."
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