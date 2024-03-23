Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Anne Bebek
Anne Olduktan Kendine Vakit Ayıramadığını Söyleyen 42 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

Anne Olduktan Kendine Vakit Ayıramadığını Söyleyen 42 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 15:51

42 yaşındaki Julie isimli bir kadın, anne olduktan bu yana kendisine hiçbir şekilde vakit ayıramadığını dile getiriyor. Bu nedenle de artık çocuklara kocasının baktığını söyleyen Julie, tekrardan '21 yaşında gibi hissetmenin' çok güzel olduğunu söylüyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/267...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizleri 42 yaşındaki Julie ile tanıştıralım: Kendisi, anne olduktan sonra sosyal hayatının öldüğünü fakat 42 yaşına bastıktan sonra gece kulüplerine gitmeye başladığını ve küllerinden doğduğunu dile getiriyor.

Sizleri 42 yaşındaki Julie ile tanıştıralım: Kendisi, anne olduktan sonra sosyal hayatının öldüğünü fakat 42 yaşına bastıktan sonra gece kulüplerine gitmeye başladığını ve küllerinden doğduğunu dile getiriyor.

Çocuklarını kucağına aldığı zamanlarda onlara vakit ayırmaktan kendi benliğini unuttuğunu söyleyen kadın, artık tekrardan kendi ayaklarını üzerinde durduğunu ve eğlenmeye başladığını söylüyor.

Çocuklarını kucağına aldığı zamanlarda onlara vakit ayırmaktan kendi benliğini unuttuğunu söyleyen kadın, artık tekrardan kendi ayaklarını üzerinde durduğunu ve eğlenmeye başladığını söylüyor.

"Hayatımın her zaman onların etrafında dönmediğini anlamaları gerektiğini düşünüyorum."

"Hayatımın her zaman onların etrafında dönmediğini anlamaları gerektiğini düşünüyorum."

Not: Görsel temsilidir.

"Onlar doğmadan önce harika bir sosyal hayatım vardı ve haftada en az bir kez arkadaşlarımla dışarı çıkıp partiliyordum."

"Çocuklarım doğduğunda kendimden bir parça kaybettiğimi hissettim."

İçeriğin Devamı Aşağıda

Anne, arkadaş grubuyla katıldığı etkinliklerde şık giyinmeyi çok seviyor ve dans pistine çıktığında çoğu zaman aşırı tarz giyindiğini iddia ediyor.

Anne, arkadaş grubuyla katıldığı etkinliklerde şık giyinmeyi çok seviyor ve dans pistine çıktığında çoğu zaman aşırı tarz giyindiğini iddia ediyor.

"Özellikle arkadaşlarıma kıyasla her zaman abartılı giyinirim. Giyinmeyi her zaman sevmişimdir, bu yüzden genellikle açık bir elbise giyerim," diye ekliyor Julie.

"Özellikle arkadaşlarıma kıyasla her zaman abartılı giyinirim. Giyinmeyi her zaman sevmişimdir, bu yüzden genellikle açık bir elbise giyerim," diye ekliyor Julie.

'Herkes farklıdır ama ben bir şeyler ifade etmeyi seviyorum.'

"Birkaç saatliğine yeniden 21 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Çocuk yok, sorumluluk yok..."

"Birkaç saatliğine yeniden 21 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Çocuk yok, sorumluluk yok..."

'Şimdiye kadar bebek bakıcılığımı eşim yaptı, gerçi o da bana katılmak isterdi çünkü o da dans etmeyi çok seviyor.'

"Geçen sefer kızlarla yemeğe gittiğimiz için yatma saatlerini kaçırmıştım ama genellikle son yarım saate yetişip yatmadan önce çocuklarıma hikaye okurdum."

"Geçen sefer kızlarla yemeğe gittiğimiz için yatma saatlerini kaçırmıştım ama genellikle son yarım saate yetişip yatmadan önce çocuklarıma hikaye okurdum."

Julie sadece uygun bir saatte eve varmakla kalmıyor, aynı zamanda eve yürürken kebap yemek yerine güzel bir yemek için de vakit bulabiliyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?