Anne Olduktan Kendine Vakit Ayıramadığını Söyleyen 42 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

42 yaşındaki Julie isimli bir kadın, anne olduktan bu yana kendisine hiçbir şekilde vakit ayıramadığını dile getiriyor. Bu nedenle de artık çocuklara kocasının baktığını söyleyen Julie, tekrardan '21 yaşında gibi hissetmenin' çok güzel olduğunu söylüyor.