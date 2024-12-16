Anket Zamanı: 2024 Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?
Anket Zamanı: 2024 Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?
2024'ün bitmesine sayılı günler kala bu yılın nasıl geçtiğini biraz düşünmeni istiyoruz.
Düşündün mü?
Düşündüysen bu yılın sana göre hangi şarkı olduğunu bize söyler misin?
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Sence 2024 yılı bir şarkı olsaydı, bunlardan hangisi olurdu?
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