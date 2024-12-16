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Anket Zamanı: 2024 Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

etiket Anket Zamanı: 2024 Bir Şarkı Olsaydı Hangisi Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 23:53

2024'ün bitmesine sayılı günler kala bu yılın nasıl geçtiğini biraz düşünmeni istiyoruz.

Düşündün mü?

Düşündüysen bu yılın sana göre hangi şarkı olduğunu bize söyler misin?

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Sence 2024 yılı bir şarkı olsaydı, bunlardan hangisi olurdu?

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Ma Belle
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