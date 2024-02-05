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Anket Gibi Anket: Maroon 5'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Anket Gibi Anket: Maroon 5'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 19:16

Herkesin dilinden düşmeyen, dinlemekten asla sıkılmadığı bir Maroon 5 şarkısı elbette vardır. Grubun birçok harika şarkısının bulunduğu düşünülürse, en iyisini seçmek hayli zor olacak ancak aralarından bir tanesini birinci sıraya koymak gerekiyor.

O zaman favorine bol şans dileyelim ve seni oylamaya alalım👇🤩

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seç bakalım!

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