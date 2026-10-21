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Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyordu: Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyordu: Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Magazin Bebek
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 10:47
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Ali Ağaoğlu'nun eşi Bige Yıldırımer'in hamileliği yaz aylarında magazin gündemini sallamış, ünlü iş insanının 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlandığı haberi sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Çiftin bebeğinin kız mı erkek mi olacağı ise o günden beri merak konusuydu ve Yıldırımer bu soruyu İstanbul Boğazı'ndaki tarihi bir yalıda verdiği davetle yanıtladı. Pembe ve mavi süslerle hazırlanan partide yapılan açıklama, Ağaoğlu ailesine katılacak yeni üyeyle ilgili aylardır süren merakı da sona erdirdi.

Kaynak: İş'te Gündem

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Ali Ağaoğlu, kurduğu inşaat şirketi ve renkli özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.

Ali Ağaoğlu, kurduğu inşaat şirketi ve renkli özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.

Trabzon'un Of ilçesinde doğan Ali Ağaoğlu, 1977'de kurduğu Ağaoğlu Şirketler Grubu ve 'My' konseptli konut projeleriyle Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanları arasına girdi. Özel hayatıyla da sık sık manşetlere taşınan Ağaoğlu'nun eski eşi Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena, Ayten Alpar'dan Mertcan, Petek Ertüre'den ise Ali Ege adında çocukları bulunuyor. Mahkeme kararıyla evlat edindiği Emre ile birlikte beş çocuk babası olan ünlü iş insanının ayrıca beş torunu var.

Bige Yıldırımer, hamilelik müjdesinin ardından bebeğin cinsiyetini doğuma kadar sürpriz bırakmak istiyordu.

Bige Yıldırımer, hamilelik müjdesinin ardından bebeğin cinsiyetini doğuma kadar sürpriz bırakmak istiyordu.

Kalabalık ailesine yeni bir üye katılacağını bu yaz öğrenen Ağaoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu isim, 2007'de Miss Model of Turkey birincisi seçilen Bige Yıldırımer. Yıldırımer'in hamileliğin riskli ilk üç ayını geride bıraktıktan sonra müjdeyi verdiği yaz aylarında ortaya çıkmış, Sabah yazarı Bülent Cankurt ise temmuz sonunda çiftin bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeye karar verdiğini, Ağaoğlu'nun da bu isteğe saygı gösterdiğini yazmıştı. Bu süreçte yurt dışında sessiz sedasız nikâh masasına oturan çiftin evlendiği de ortaya çıktı. Doğuma kadar saklanacağı söylenen sırrı ise Yıldırımer, aradan birkaç ay geçtikten sonra kendi düzenlediği bir davette konuklarıyla paylaşmayı seçti.

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki kız kıza partide Ali Ağaoğlu'nun bebeğinin erkek olacağı açıklandı.

Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki kız kıza partide Ali Ağaoğlu'nun bebeğinin erkek olacağı açıklandı.

Boğaz'ın gözde mekânlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda pembe ve mavi detaylarla hazırlanan baby shower partisi, yalnızca yakın kadın dostların katıldığı samimi bir davet olarak gerçekleşti. İş'te Gündem'in haberine göre bebeğin cinsiyetini konuklara bizzat Yıldırımer açıkladı ve çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Davetin tamamen kadın konuklarla geçtiğini aktaran haberde, gecenin tek erkek konuğunun anne karnındaki bebek olduğu esprisi de yer aldı. Böylece 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlanan Ali Ağaoğlu, beşinci oğlunu kucağına almak için gün saymaya başladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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