Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyordu: Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu
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Ali Ağaoğlu'nun eşi Bige Yıldırımer'in hamileliği yaz aylarında magazin gündemini sallamış, ünlü iş insanının 72 yaşında altıncı kez baba olmaya hazırlandığı haberi sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Çiftin bebeğinin kız mı erkek mi olacağı ise o günden beri merak konusuydu ve Yıldırımer bu soruyu İstanbul Boğazı'ndaki tarihi bir yalıda verdiği davetle yanıtladı. Pembe ve mavi süslerle hazırlanan partide yapılan açıklama, Ağaoğlu ailesine katılacak yeni üyeyle ilgili aylardır süren merakı da sona erdirdi.
Kaynak: İş'te Gündem
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Ali Ağaoğlu, kurduğu inşaat şirketi ve renkli özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminden düşmüyor.
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Bige Yıldırımer, hamilelik müjdesinin ardından bebeğin cinsiyetini doğuma kadar sürpriz bırakmak istiyordu.
Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki kız kıza partide Ali Ağaoğlu'nun bebeğinin erkek olacağı açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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