Ali Ağaoğlu 72 Yaşında 6. Kez Baba Oluyordu: Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu

Kalabalık ailesine yeni bir üye katılacağını bu yaz öğrenen Ağaoğlu'nun uzun süredir birlikte olduğu isim, 2007'de Miss Model of Turkey birincisi seçilen Bige Yıldırımer. Yıldırımer'in hamileliğin riskli ilk üç ayını geride bıraktıktan sonra müjdeyi verdiği yaz aylarında ortaya çıkmış, Sabah yazarı Bülent Cankurt ise temmuz sonunda çiftin bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmemeye karar verdiğini, Ağaoğlu'nun da bu isteğe saygı gösterdiğini yazmıştı. Bu süreçte yurt dışında sessiz sedasız nikâh masasına oturan çiftin evlendiği de ortaya çıktı. Doğuma kadar saklanacağı söylenen sırrı ise Yıldırımer, aradan birkaç ay geçtikten sonra kendi düzenlediği bir davette konuklarıyla paylaşmayı seçti.