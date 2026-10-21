"Yanlış Yaptığımı Sonradan Fark Ettim": Pelin Karahan Reddettiği Mihrimah Sultan Rolünü Anlattı

Magazin Burada'ya konuşan Pelin Karahan'a bu kez Mihrimah Sultan rolünü ilk başta neden kabul etmediği ve sonradan fikrini değiştiren şeyin ne olduğu soruldu. Karahan, o yaşlarda farklı düşündüğünü ama zamanla kararının yanlış olduğunu fark ettiğini söyledi:

'Ya öyle, o zaman o yaşlarda öyle bir şey düşünmüştüm ama sonra zaten ne kadar yanlış bir şey yaptığımı fark edip yani hayatımda 'iyi ki' dediğim işlerden biri gerçekten benim için çok önemli kariyerimde Mihrimah Sultan. İyi ki sonra teklif kabul etmişim.'

Kararını değerlendiren oyuncu, 'Yanlış yaptığımı sonradan fark ettim, o yaşlarda daha küçüktüm' ifadesini de kullandı.