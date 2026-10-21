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"Yanlış Yaptığımı Sonradan Fark Ettim": Pelin Karahan Reddettiği Mihrimah Sultan Rolünü Anlattı

"Yanlış Yaptığımı Sonradan Fark Ettim": Pelin Karahan Reddettiği Mihrimah Sultan Rolünü Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 10:58
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Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolünü ilk teklif geldiğinde kabul etmediğini hatırlatarak “Yanlış yaptığımı sonradan fark ettim” dedi. Oyuncu, o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu’nun oyunculuk yapmasını istemediğini daha önce anlatmıştı. Magazin Burada’ya konuşan Karahan, Mihrimah Sultan’ın kariyerinde “iyi ki” dediği işlerden biri olduğunu söyledi.

KAYNAK: Magazin Burada

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Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolünü ilk teklif geldiğinde geri çevirdiğini bir kez daha anlattı.

Kavak Yelleri'nin Aslı'sı olarak tanıdığımız Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Mihrimah Sultan karakteriyle kariyerinde bambaşka bir döneme adım atmıştı. Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrollerini paylaştığı dizide Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın kızını canlandıran oyuncu, bu rolle uzun süre konuşulmuştu.

Ancak bugün oyuncunun adıyla özdeşleşen bu rol, Karahan'a ilk geldiğinde aynı heyecanla karşılanmamıştı. Oyuncu, Mihrimah Sultan teklifine önce 'hayır' dediğini daha önce de açıklamıştı.

Karahan, rolü reddetmesinin ardında o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu'nun oyunculuk yapmasını istememesi olduğunu söylemişti.

Karahan, rolü reddetmesinin ardında o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu'nun oyunculuk yapmasını istememesi olduğunu söylemişti.

Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl teklifi geldiğinde pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile evliydi. 2011'de Barselona'da evlenen çift, 2013'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Karahan, o günleri daha önce yaptığı bir açıklamada şu sözlerle anlatmıştı: 'İlk evliliğimde eşim oyunculuk yapmamı çok istemiyordu. Muhteşem Yüzyıl'dan Mihrimah Sultan teklifi geldiğinde 'Hayır, çalışmayacağım' dedim. Sonra 'Kadın olarak başka bir erkeğin eline bakmak istemiyorsun, anneme ve kardeşime bakmam lazım' diyerek kabul ettim.'

Oyuncunun sözlerinde dikkat çeken ayrıntı, kararını değiştiren şeyin yalnızca kariyer değil, ailesine karşı hissettiği sorumluluk olmasıydı. Üstelik Karahan, ikinci sezonun başında boşandığını ve mesleğinin o dönem kendisine yeniden güç verdiğini de anlatmıştı.

Magazin Burada'ya konuşan Karahan, Mihrimah Sultan'ı ilk başta reddetmenin yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Magazin Burada'ya konuşan Karahan, Mihrimah Sultan'ı ilk başta reddetmenin yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Magazin Burada'ya konuşan Pelin Karahan'a bu kez Mihrimah Sultan rolünü ilk başta neden kabul etmediği ve sonradan fikrini değiştiren şeyin ne olduğu soruldu. Karahan, o yaşlarda farklı düşündüğünü ama zamanla kararının yanlış olduğunu fark ettiğini söyledi:

'Ya öyle, o zaman o yaşlarda öyle bir şey düşünmüştüm ama sonra zaten ne kadar yanlış bir şey yaptığımı fark edip yani hayatımda 'iyi ki' dediğim işlerden biri gerçekten benim için çok önemli kariyerimde Mihrimah Sultan. İyi ki sonra teklif kabul etmişim.'

Kararını değerlendiren oyuncu, 'Yanlış yaptığımı sonradan fark ettim, o yaşlarda daha küçüktüm' ifadesini de kullandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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