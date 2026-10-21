"Yanlış Yaptığımı Sonradan Fark Ettim": Pelin Karahan Reddettiği Mihrimah Sultan Rolünü Anlattı
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Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Mihrimah Sultan rolünü ilk teklif geldiğinde kabul etmediğini hatırlatarak “Yanlış yaptığımı sonradan fark ettim” dedi. Oyuncu, o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu’nun oyunculuk yapmasını istemediğini daha önce anlatmıştı. Magazin Burada’ya konuşan Karahan, Mihrimah Sultan’ın kariyerinde “iyi ki” dediği işlerden biri olduğunu söyledi.
KAYNAK: Magazin Burada
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Pelin Karahan, Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolünü ilk teklif geldiğinde geri çevirdiğini bir kez daha anlattı.
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Karahan, rolü reddetmesinin ardında o dönemki eşi Erdinç Bekiroğlu'nun oyunculuk yapmasını istememesi olduğunu söylemişti.
Magazin Burada'ya konuşan Karahan, Mihrimah Sultan'ı ilk başta reddetmenin yanlış bir karar olduğunu söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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